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Эксперты обсудят запрет на двойное гражданство для омбудсмена
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РИА Новости

Эксперты обсудят запрет на двойное гражданство для омбудсмена

11:25 11.02.2020 (обновлено: 11:26 11.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запрет иметь двойное гражданство надо распространить на уполномоченного по правам человека в РФ и закрепить это в конституции, заявила член рабочей группы по изменению основного закона, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"В число должностных лиц, которым положено только одно российское гражданство, включить должность уполномоченного по правам человека в РФ", - сказала Мерзлякова на заседании группы во вторник.
Она уточнила, что должность омбудсмена - это "высшая государственная должность", поэтому на нее должны распространяться "требования, которые относятся к другим государственным должностям".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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