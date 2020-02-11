Эксперты обсудят запрет на двойное гражданство для омбудсмена

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Запрет иметь двойное гражданство надо распространить на уполномоченного по правам человека в РФ и закрепить это в конституции, заявила член рабочей группы по изменению основного закона, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.
"В число должностных лиц, которым положено только одно российское гражданство, включить должность уполномоченного по правам человека в РФ", - сказала Мерзлякова на заседании группы во вторник.
Она уточнила, что должность омбудсмена - это "высшая государственная должность", поэтому на нее должны распространяться "требования, которые относятся к другим государственным должностям".
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.