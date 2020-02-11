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Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
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РИА Новости

Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

11:25 11.02.2020 (обновлено: 15:32 11.02.2020)
173189
© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.
"Отмечу, что на сегодняшний день действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, <...> в период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", — сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, отвечая на вопрос о том, предполагается ли возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
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Антон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Пенсионеры продолжают работать пока есть силы от того что жить на пенсию в 10-15 тыс рублей возможно только впроголодь. При этом они продолжают с зарплаты платить взносы в пенсионный фонд и не индексировать им пенсию это svinstvo.
11 февраля, 11:56
Zakharov Denis
447001219
Они ждут когда все работающие пенсионеры "уйдут в тень" или вообще перестанут работать и получат свои индексации, и соответственно при этом перестанут пополнять казну? Они посчитали какая это будет "дыра" в бюджете и в ПФР? Не кажется ли нашему правительству, что потеряют они тогда больше, чем потеряли бы выплатив индексацию работающим пенсионерам? Причем нигде не говорится, что работающим пенсионерам выплатят те суммы, которые они сейчас недополучают... Им просто только проиндексируют пенсию - но ежегодно потерянные суммы ( а это где-то примерно уже 20-30 тыс в год) им естественно никто не вернёт!!!
11 февраля, 12:19
МгМир город
6640201
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