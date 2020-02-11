Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законом, однако они получают всю накопленную индексацию, когда перестают работать.
"Отмечу, что на сегодняшний день действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, <...> в период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", — сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, отвечая на вопрос о том, предполагается ли возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.