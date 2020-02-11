Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

"Отмечу, что на сегодняшний день действующим порядком не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам, <...> в период их деятельности им начисляют соответствующие страховые коэффициенты для повышения пенсии. В момент выхода на пенсию эти граждане получают всю накопленную индексацию", — сказал Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, отвечая на вопрос о том, предполагается ли возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам.