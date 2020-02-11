Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:17+0300
https://ria.ru/20200211/1564533971.html
В Иране проходят массовые шествия в годовщину революции
https://cdn25.img.ria.ru/images/150027/05/1500270510_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_a54c2b9cfeaa290a30a4c4a84f6ea6bb.jpg
РИА Новости

В Иране проходят массовые шествия в годовщину революции

11:22 11.02.2020 (обновлено: 12:17 11.02.2020)
264
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Массовые ежегодные шествия проходят в различных городах Ирана в 41-ую годовщину революции, которая привела к падению монархической власти и установлению исламской республики.
В Иране в данный момент проходят торжества в связи с годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета").
Шествия, начавшиеся во вторник, проходят в более чем пяти тысячах, по данным государственного телевидения, городах страны, в том числе в таких миллиониках, как Тегеран, Мешхед и Тебриз.
В Тегеране традиционно для таких мероприятий участники заполнили центральные улицы города, занимая целый ряд площадей на улице Энгелаб (улица "Революции"). Президент Ирана Хасан Роухани и другие официальные лица страны приняли участие в шествиях.
Мероприятия проходят на фоне роста напряженности между Ираном и США, начавшейся с выходом США из ядерной сделки в 2018 году и наращиванием санкционного давления, которое Иран называет терроризмом, затрагивающим всех без исключения иранцев.
Пик напряженности пришелся на начало января 2020 года - гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции Соединенных Штатов в Багдаде. Иран ударил ракетами "мести" по базе в Ираке, где расквартированы американские военные.
Несмотря на шествия, посвященные революции, в стране за последние 4 месяца прошли протесты и беспорядки, спровоцированные недовольством властями. В ноябре 2019 года - беспорядки, связанные с решением властей повысить цены на бензин. В январе 2020 года – возмущение случайно сбитым украинским самолетом, где находились иранцы. Каждый раз ответом на это, тем не менее, были проправительственные митинги.
Президент Ирана в ходе выступления во вторник посвятил часть своей речи этим событиям. "В день прощания с погибшим мученической смертью (генералом) Сулеймани, когда народ вышел на улицы, потребовав от вооруженных сил и нашего правительства отомстить, вооруженные силы выполнили просьбу народа", - сказал Роухани, поблагодарив военных за удары по базе Эйн-аль-Асад в Ираке с американскими военными.
По его словам, когда случайно был сбит украинский самолет под Тегераном, народ потребовал от властей извинений. "Вооруженные силы быстро отреагировали, попросив прощения и пообещав, что подобные ошибки не повторятся", - добавил Роухани.
Расчет США на капитуляцию Ирана перед давлением на Тегеран Роухани назвал ошибочным, призвав иранцев к единению в сопротивлении американцам.
Президент Ирана Хасан Рухани
10 февраля, 18:41
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
200020
Обсудить 0
Хасан РоуханиТебризИранСШАМешхедВ мире
Рекомендуем
Программирование
МИД Китая обвинил США в двойных стандартах по кибербезопасности
Полиция в Турции
Турецкие силовики начали новую антитеррористическую операцию
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане
США продолжат ограничивать ракетную программу Ирана, заявил Помпео
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии по ошибке поздравил руководство Ирана
Полиция Турции
В Турции 28 человек арестуют по подозрению в связях с Гюленом
Флаг Ирана
Иран назвал заявление Франции по ракетам вмешательством в дела страны
Автомобили итальянской полиции
В Италии арестовали почти 40 предполагаемых членов римской мафии
Корабль в Южно-Китайское море
СМИ: не менее 15 человек погибли при крушении судна у Бангладеш
Портфель чиновника
В Чувашии отстранили от должности девятого министра
Скорая помощь в Кабуле
СМИ: не менее пяти человек погибли, 11 пострадали при взрыве в Кабуле
Российско-китайское сотрудничество
В МИД Китая отметили высокий уровень отношений с Россией
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани объяснил, зачем Иран разрабатывает высокоточные ракеты
Ситуация в Ливии
Совбез ООН продлил санкции против Ливии
Ноутбук
В Китае запущена блокчейн-платформа для отслеживания пожертвований
Колонна турецкой военной техники у турецко-сирийской границы. 9 октября 2019
СМИ сообщили об отправке Турцией бронетехники к границе с Сирией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:16В Москве нашли брошенного младенца
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
Лента новостейМолния