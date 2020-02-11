В Иране проходят массовые шествия в годовщину революции

ТЕГЕРАН, 11 фев – РИА Новости. Массовые ежегодные шествия проходят в различных городах Массовые ежегодные шествия проходят в различных городах Ирана в 41-ую годовщину революции, которая привела к падению монархической власти и установлению исламской республики.

В Иране в данный момент проходят торжества в связи с годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета").

سعی دشمن این بوده است که ملت را از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب جدا کنند. هر سال در ۲۲ بهمن، ملت ایران با حضور خودشان در این عرصه‌ی نمایش عمومی ملی و انقلابی، دشمن را ناکام کردند#فجر_سلیمانی #ایران_قوی pic.twitter.com/c82XITQoZ1 — رضا(لیمیت شدم) (@Reza4533) February 11, 2020

Шествия, начавшиеся во вторник, проходят в более чем пяти тысячах, по данным государственного телевидения, городах страны, в том числе в таких миллиониках, как Тегеран, Мешхед и Тебриз.

В Тегеране традиционно для таких мероприятий участники заполнили центральные улицы города, занимая целый ряд площадей на улице Энгелаб (улица "Революции"). Президент Ирана Хасан Роухани и другие официальные лица страны приняли участие в шествиях.

حمل پرچم بزرگ جمهوری اسلامی ایران توسط مردم در راهپیمایی #۲۲بهمن تهران / ایسنا pic.twitter.com/y9Yod4s3Zt — خبرآنلاين (@khabaronlinee) February 11, 2020

Мероприятия проходят на фоне роста напряженности между Ираном и США, начавшейся с выходом США из ядерной сделки в 2018 году и наращиванием санкционного давления, которое Иран называет терроризмом, затрагивающим всех без исключения иранцев.

Пик напряженности пришелся на начало января 2020 года - гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате операции Соединенных Штатов в Багдаде. Иран ударил ракетами "мести" по базе в Ираке, где расквартированы американские военные.

Несмотря на шествия, посвященные революции, в стране за последние 4 месяца прошли протесты и беспорядки, спровоцированные недовольством властями. В ноябре 2019 года - беспорядки, связанные с решением властей повысить цены на бензин. В январе 2020 года – возмущение случайно сбитым украинским самолетом, где находились иранцы. Каждый раз ответом на это, тем не менее, были проправительственные митинги.

Президент Ирана в ходе выступления во вторник посвятил часть своей речи этим событиям. "В день прощания с погибшим мученической смертью (генералом) Сулеймани, когда народ вышел на улицы, потребовав от вооруженных сил и нашего правительства отомстить, вооруженные силы выполнили просьбу народа", - сказал Роухани, поблагодарив военных за удары по базе Эйн-аль-Асад в Ираке с американскими военными.

По его словам, когда случайно был сбит украинский самолет под Тегераном, народ потребовал от властей извинений. "Вооруженные силы быстро отреагировали, попросив прощения и пообещав, что подобные ошибки не повторятся", - добавил Роухани.