Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий

ТУЛА, 11 фев — РИА Новости. Власти Тульской области намерены содействовать в расширении действующих в регионе оборонных предприятий, заявил губернатор области . Власти Тульской области намерены содействовать в расширении действующих в регионе оборонных предприятий, заявил губернатор области Алексей Дюмин

По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона принял участие в прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

"Одни из ключевых ориентиров в нашей работе – содействие в выполнении гособоронзаказа и расширении действующих оборонных производств за счёт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", – сказал губернатор, выступая на заседании.

Дюмин поблагодарил вице-премьера Юрия Борисова за системную поддержку и организацию работы в сферах ОПК, промышленности и топливно-энергетического комплекса, а также за предложение по установлению дифференцированных квот на закупку продукции отечественных производителей при госторгах.