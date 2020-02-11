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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
2020-02-11T11:22+0300
https://ria.ru/20200211/1564533824.html
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
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РИА Новости

Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий

11:20 11.02.2020 (обновлено: 11:22 11.02.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор области Алексей Дюмин на заседании
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 11 фев — РИА Новости. Власти Тульской области намерены содействовать в расширении действующих в регионе оборонных предприятий, заявил губернатор области Алексей Дюмин.
По сообщению пресс-службы областного правительства, глава региона принял участие в прошедшем в Москве расширенном заседании Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".
"Одни из ключевых ориентиров в нашей работе – содействие в выполнении гособоронзаказа и расширении действующих оборонных производств за счёт выпуска высокотехнологичной гражданской продукции", – сказал губернатор, выступая на заседании.
Дюмин поблагодарил вице-премьера Юрия Борисова за системную поддержку и организацию работы в сферах ОПК, промышленности и топливно-энергетического комплекса, а также за предложение по установлению дифференцированных квот на закупку продукции отечественных производителей при госторгах.
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Участники заседания отметили активную работу тульского отделения "Союза машиностроителей России". Региональное отделение было создано в 2007 году. В его состав входит 16 предприятий и 1313 физических лиц – это сотрудники АО "Тулаточмаш", ТулГУ, АО "АК "Туламашзавод", ПАО "Тульский оружейный завод", АО "ЦКБА" и других. Организация объединяет усилия машиностроителей в деле защиты интересов отечественной промышленности в органах государственной власти. На ее площадке формируются механизмы государственной политики, призванные поднять машиностроительный комплекс России на уровень ведущих промышленно развитых стран мира.
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Тульская областьАлексей Дюмин
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