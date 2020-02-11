В рабочей группе предложили отразить в Конституции нацпроекты

"Есть предложение включить в текст конституции национальные проекты. Национальные проекты - это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы, потенциал страны на достижении ключевых целей развития страны. Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом, поэтому предлагается в Конституции РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - сказала Баталина в ходе заседания.