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В рабочей группе предложили отразить в Конституции нацпроекты
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РИА Новости

В рабочей группе предложили отразить в Конституции нацпроекты

11:15 11.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Национальные проекты необходимо отразить в новой редакции Конституции РФ, а также реализацию, как один из ключевых приоритетов государственной политики, сообщила член рабочей группы Ольга Баталина.
"Есть предложение включить в текст конституции национальные проекты. Национальные проекты - это национальные цели развития, которые позволяют концентрировать все ресурсы, потенциал страны на достижении ключевых целей развития страны. Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом, поэтому предлагается в Конституции РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - сказала Баталина в ходе заседания.
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