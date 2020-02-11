Внутреннее расследование "Ленты" не выявило утечек данных клиентов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, по итогам внутреннего расследования не выявила утечек данных клиентов ритейлера, говорится в сообщении компании.
"На прошлой неделе в средствах массовой информации появились сведения о возможной утечке данных клиентов "Ленты" в Москве и Московской области. Компания провела внутреннее расследование появившейся информации. Расследование не подтвердило факта утечки данных", - говорится в релизе.
"Компания привлекла внешнего независимого эксперта для проверки информации о возможной утечке. Расследование, проведенное третьей стороной, также не подтвердило факта утечки данных клиентов "Ленты", - добавляет ритейлер.
"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2019 года компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.