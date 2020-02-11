Внутреннее расследование "Ленты" не выявило утечек данных клиентов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, по итогам внутреннего расследования не выявила утечек данных клиентов ритейлера, говорится в сообщении компании.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец 2019 года компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.