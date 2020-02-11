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Посол России в Литве высказался об отношениях с Вильнюсом
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РИА Новости

Посол России в Литве высказался об отношениях с Вильнюсом

11:12 11.02.2020
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© Фото : Посольство РФ в ЛитвеПосол РФ в Литве Александр Удальцов
Посол РФ в Литве Александр Удальцов
© Фото : Посольство РФ в Литве
Посол РФ в Литве Александр Удальцов
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Позитивных подвижек в отношениях России и Литвы в 2019 году не произошло, новый президент страны Гитанас Науседа в отношениях с Москвой пошел по пути, проложенному предшественницей Далей Грибаускайте, заявил в интервью РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов.
Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая 2019 года. Экономиста Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.
"К сожалению, каких-то позитивных подвижек в наших двусторонних отношениях с Литвой в прошедшем году не произошло. Хотя на определенном этапе были, не скрою, надежды, когда состоялись выборы президента Литвы. Но, к сожалению, практика показала, что новое руководство этой страны пошло по пути, проторенному предшественницей - Далей Грибаускайте. Антироссийская линия не ослабилась, а даже в чем-то активизировалась, что мы с сожалением констатируем", - сказал Удальцов.
Дипломат отметил, что между Россией и Литвой не работают никакие межгосударственные форматы общения, не работает межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия, а также не развивается договорно-правовая база.
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"На эту тему можно говорить много, но пока никакого позитива мы не фиксируем. Хотя с нашей стороны такая готовность есть, и будем ждать, когда наши партнеры будут настроены на продвижение вперед", - добавил Удальцов.
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Гитанас НауседаАлександр УдальцовРоссияЛитваПолитика
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