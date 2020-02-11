Посол России в Литве высказался об отношениях с Вильнюсом

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Позитивных подвижек в отношениях Позитивных подвижек в отношениях России Литвы в 2019 году не произошло, новый президент страны Гитанас Науседа в отношениях с Москвой пошел по пути, проложенному предшественницей Далей Грибаускайте, заявил в интервью РИА Новости посол России в Литве Александр Удальцов

Второй тур выборов президента Литвы прошел 26 мая 2019 года. Экономиста Науседу поддержали 65,68% человек, кандидата от консерваторов Ингриду Шимоните – 33,04%.

"К сожалению, каких-то позитивных подвижек в наших двусторонних отношениях с Литвой в прошедшем году не произошло. Хотя на определенном этапе были, не скрою, надежды, когда состоялись выборы президента Литвы. Но, к сожалению, практика показала, что новое руководство этой страны пошло по пути, проторенному предшественницей - Далей Грибаускайте. Антироссийская линия не ослабилась, а даже в чем-то активизировалась, что мы с сожалением констатируем", - сказал Удальцов.

Дипломат отметил, что между Россией и Литвой не работают никакие межгосударственные форматы общения, не работает межправительственная комиссия и другие механизмы взаимодействия, а также не развивается договорно-правовая база.