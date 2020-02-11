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В комитет Госдумы поступили 138 предложений по поправкам к Конституции
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РИА Новости

В комитет Госдумы поступили 138 предложений по поправкам к Конституции

11:10 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поступили 138 предложений по поправкам к Конституции, в рабочую группу по изменению основного закона - порядка 400 предложений, сообщил сопредседатель группы, глава профильного комитета ГД Павел Крашенинников.
"У нас поступили около 400 предложений в рабочую группу. В профильный комитет уже поступили 138 официальных поправок", - сказал Крашенинников на очередном заседании рабгруппы.
Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Президент РФ Владимир Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать". Среди предложенных поправок - закрепление прямо в конституции роли Государственного совета, созданного в 2000 году президентским указом. Согласно проекту поправок, детали будут изложены в отдельном законе о Госсовете.
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