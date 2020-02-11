Киноцентр "Октябрь" работает в обычном режиме после задымления

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Киноцентр "Октябрь", где в понедельник вечером эвакуировали посетителей премьеры фильма "Лед-2" из-за небольшого задымления в кассовой зоне, возобновил работу в штатном режиме, передает корреспондент РИА Новости.
После инцидента технические работники осматривают помещение. Никаких следов произошедшего не видно, киноцентр работает в обычном режиме, посетители покупают билеты на сеансы.
В понедельник в МЧС РИА Новости сообщили, что короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы. По информации пресс-службы кинотеатра, небольшое задымление в кассовой зоне не привело к возгоранию, сработала пожарная сигнализация, люди были оперативно эвакуированы. Из зала вывели около 2,5 тысяч человек до приезда пожарных.