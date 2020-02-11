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Обновление ядерной триады США потребует десятки лет, считает эксперт
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РИА Новости

Обновление ядерной триады США потребует десятки лет, считает эксперт

11:06 11.02.2020
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CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Испытание термоядерного взрывного устройства в США. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Обновление стратегических ядерных (СЯС) сил США займет несколько десятилетий, это не делается по щелчку президента, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в отсутствие договоров о контроле над вооружениями с Россией и Китаем Соединенные Штаты будут создавать "самые мощные" ядерные силы в мире.
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"Создание современных образцов вооружений для СЯС - это десятилетия упорного и кропотливого труда. Стратегические ядерные силы США в том виде и составе, в котором они находятся, будут существовать еще достаточно продолжительное время. При этом мы знаем, что планируется их поэтапная модернизация: это разработка нового подводного стратегического ракетоносца, появление нового американского стратегического бомбардировщика и так далее", - сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, указанные программы будут реализовываться США с момента принятия политического решения до полного обновления всех компонентов триады на протяжении нескольких десятков лет. "Никакой существующий в настоящее время стратегический баланс между Москвой и Вашингтоном сломлен не будет. РФ уже осуществила перевооружение своих СЯС, в ближайшие годы количество новых носителей составит почти 100 процентов по всем видам триады. Мы поддерживаем баланс, не втягиваясь в гонку вооружений", - отметил эксперт.
Коротченко призвал относиться "спокойно" к "популистским заявлениям Трампа". "Это работа на внутреннюю публику, ведь впереди выборы, и Трампу нужно показать американскому электорату свою уверенность в себе. По щелчку Трампа одномоментное обновление СЯС не делается", - резюмировал собеседник агентства.
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Дональд ТрампИгорь КоротченкоСШАВ мире
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