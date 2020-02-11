Архиепископ Албанский не поедет на собор предстоятелей в Иордании

АФИНЫ, 11 фев - РИА Новости. Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий отклонил приглашение патриарха Иерусалимского Феофила III посетить собор предстоятелей православных церквей в Иордании для обсуждения проблем православного единства из-за опасений, что встреча ещё больше осложнит ситуацию в православии.

Письмо Анастасия патриарху Феофилу было написано ещё 8 января, но только спустя месяц опубликовано архиепископией.

Ранее Иерусалимский патриарх Феофил III предложил всем предстоятелям поместных церквей собраться в Иордании для решения проблемы раскола православного мира, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.

Глава Албанской церкви архиепископ Анастасий ранее предлагал провести всеправославный собор, о чем он также пишет в ответном письме Иерусалимскому патриарху.

Анастасий пишет, что в январе 2019 года направил письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с призывом созвать как можно скорее всеправославный синаксис или собор, чтобы предотвратить неизбежную опасность создания критического раскола, угрожающего авторитету православия. Анастасий также отмечает, что 20 ноября 2019 года отправил предстоятелем православных церквей "Призыв - молитву о преодолении церковной поляризации", в котором написал: "Инициатива исцеления новой реальности несомненно принадлежит Вселенскому патриархату. Но все автокефальные церкви, все без исключения православные, несут ответственность за содействие примирению".

"Однако ваше предложение о встрече в Иордании, как сейчас очевидно, вместо вклада в улучшение единства, усложнит ещё больше лечение. Поэтому мы не можем присутствовать на предложенной встрече", - пишет архиепископ Албанский.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.