Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
Как заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (ЕР) в ходе заседания, встреча будет в четверг.
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"Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом, поэтому мы не в общественной палате встречаемся, а с руководителем страны", - сказал Крашенинников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию РИА Новости. "Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в графике президента.