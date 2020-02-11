Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.

Как заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (ЕР) в ходе заседания, встреча будет в четверг.

"Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом, поэтому мы не в общественной палате встречаемся, а с руководителем страны", - сказал Крашенинников.