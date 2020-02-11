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Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции
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РИА Новости

Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

10:59 11.02.2020 (обновлено: 11:11 11.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встреча рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 13 февраля.
Как заявил глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (ЕР) в ходе заседания, встреча будет в четверг.
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"Я напоминаю, что в четверг у вас будет встреча с президентом, поэтому мы не в общественной палате встречаемся, а с руководителем страны", - сказал Крашенинников.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию РИА Новости. "Да", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли такая встреча в графике президента.
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Конституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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