В школах в Калмыкии отменили карантин по гриппу и ОРВИ

ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Карантин, введенный во всех учебных заведениях Карантин, введенный во всех учебных заведениях Калмыкии из-за гриппа и ОРВИ, отменен, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Джангара Санджиева, опубликованном на сайте местного управления Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что карантин во всех учебных учреждениях Калмыкии был введен 4 февраля из-за превышения эпидемического порога на 23,3%.

По данным регионального Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано 1412 случаев ОРВИ (на прошлой неделе было более 2 тысяч заболевших – ред.), что на 51,4 процента ниже эпидпорога. В связи со снижением заболеваемости карантин в школах Калмыкии отменен постановлением Санджиева.