Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T10:57+0300
https://ria.ru/20200211/1564532565.html
В школах в Калмыкии отменили карантин по гриппу и ОРВИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/156115/66/1561156612_0:81:3072:1809_1036x0_80_0_0_278b90fe3bec52877a1e928c59dcfe22.jpg
РИА Новости

В школах в Калмыкии отменили карантин по гриппу и ОРВИ

10:57 11.02.2020
146
© Depositphotos / Syda_ProductionsУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Syda_Productions
Урок в школе. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Карантин, введенный во всех учебных заведениях Калмыкии из-за гриппа и ОРВИ, отменен, говорится в постановлении главного санитарного врача региона Джангара Санджиева, опубликованном на сайте местного управления Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что карантин во всех учебных учреждениях Калмыкии был введен 4 февраля из-за превышения эпидемического порога на 23,3%.
Медсестра в прививочном кабинете
Вчера, 03:49
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ
По данным регионального Роспотребнадзора, в республике зарегистрировано 1412 случаев ОРВИ (на прошлой неделе было более 2 тысяч заболевших – ред.), что на 51,4 процента ниже эпидпорога. В связи со снижением заболеваемости карантин в школах Калмыкии отменен постановлением Санджиева.
"Отменить с 11 февраля 2020 года ограничения "…" в части приостановления учебного процесса в образовательных учреждениях всех типов и форм собственности и проведения массовых, в то числе спортивных, мероприятий, а также ограничительных мероприятий в медицинских организациях и социальных учреждениях", - говорится в постановлении.
003000
Обсудить 0
РоспотребнадзорКалмыкияОбщество
Рекомендуем
Врач одной из поликлиник. Архивное фото
Все школы Нижнего Новгорода закрывают на карантин по гриппу и ОРВИ
Автомобили скорой медицинской помощи
Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
Две девочки, которых вернули из Сирии к родственникам в Астраханскую область
Две девочки, которых вернули из Сирии, пройдут реабилитацию
Автомобили скорой помощи
В ГИБДД назвали число погибших пешеходов при ДТП в Москве в 2019 году
Губернатор области Алексей Дюмин на заседании
Дюмин: власти будут содействовать в расширении оборонных предприятий
Пассажиры возле здания международного аэропорта Владивостока
Работа аэропорта Владивосток нарушена из-за тумана
Территория шламонакопителя Белое море. 11 февраля 2020
В Дзержинске ликвидировали хранилище отходов химпроизводств
Медицинская сестра в больничной палате
Соликамская детская больница заменит грязные подушки после жалоб
Автомобиль скорой помощи
В Кузбассе выписали из больниц детей-сноубордистов после ДТП на трассе
Пограничный переход Насиб на границе Сирии и Иордании
В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев из-за рубежа
Вид на город Магадан
Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
Медики в Японии
Япония закрывает въезд для иностранцев, прибывающих из Чжэцзяня
Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев
В Арктике могут создать центры управления в кризисных ситуациях
Дмитрий Махонин
Врио главы Пермского края предложил решать вопросы в его Instagram
Пожарные работают на месте происшествия
В Анапе потушили пожар на производстве металлопластиковых конструкций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
Лента новостейМолния