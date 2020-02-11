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В Дзержинске ликвидировали хранилище отходов химпроизводств
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РИА Новости

В Дзержинске ликвидировали хранилище отходов химпроизводств

10:57 11.02.2020 (обновлено: 13:21 11.02.2020)
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© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкТерритория шламонакопителя "Белое море". 11 февраля 2020
Территория шламонакопителя Белое море. 11 февраля 2020
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Территория шламонакопителя "Белое море". 11 февраля 2020
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Ликвидация хранилища отходов химических производств - шламонакопителя "Белое море" - в городе Дзержинске Нижегородской области завершена, сообщает пресс-служба правительства региона.
Шламонакопитель "Белое море" - один из крупнейших объектов накопленного экологического ущерба в Нижегородской области, его площадь составляет 71,5 гектара. Гидротехническое сооружение было построено в 1973 году для утилизации отходов химических производств.
"Рекультивация такого сложного объекта, как "Белое море", завершена. Она началась в рамках нацпроекта "Экология" в 2018 году. И спустя полтора года здесь уложены все рекультивационные слои. Весной вся территория бывшего шламонакопителя, а это 71 гектар, покроется, как и предусмотрено проектом, зеленой травой. То есть "Белое море" превратится в зеленое", - цитирует пресс-служба правительства региона губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской областиШламонакопитель "Белое море" в Нижегородской области
Шламонакопитель Белое море в Нижегородской области
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Шламонакопитель "Белое море" в Нижегородской области
В рамках проведенных работ на шламонакопителе "Белое море" по специальной мембранной технологии был уложен песок, бентонитовые маты, геомембрана, геотекстиль, растительный грунт и биоматы - так называемые "сухие газоны".
Отмечается, что на другом находящемся в Дзержинске ликвидируемом полигоне твердых бытовых отходов "Игумново" работы завершены на 90% - на финальной стадии находится укрытие его геосинтетическими слоями, а также минеральным грунтом и биоматами. На очистных сооружениях полигона установлено инновационное оборудование, которое может работать с любыми отходами тяжелой химии. Фильтрат будет поступать на объект по специальной напорной канализации, после чего будет проходить четыре стадии очистки.
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Глеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
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