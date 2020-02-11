Турецкие силовики начали новую антитеррористическую операцию

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. На юго-востоке Турции началась антитеррористическая операция "Капкан-6", сообщило министерство внутренних дел страны.
В юго-восточных провинциях Турции действует запрещенная в стране Рабочая партия Курдистана (РПК).
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"В районе, расположенном между провинциями Диярбакыр и Батман, проводится антитеррористическая операция "Капкан-6", в которой задействованы 1440 сотрудников сил безопасности", - сообщается на сайте ведомства.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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