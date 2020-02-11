Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на странице российского военного ведомства в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Латакия – восемь, Хама – два, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Алеппо", - говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
10 февраля, 17:35Война в СирииВ Кремле прокомментировали эскалацию ситуации в Сирии