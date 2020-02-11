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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-11T10:52+0300
https://ria.ru/20200211/1564532373.html
Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:189:1870:1241_1036x0_80_0_0_ad4e1f128b69f325f779deb5a44b1e22.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

10:52 11.02.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции РФ на сирийско-турецкой границе. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 нарушений, Турция - два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на странице российского военного ведомства в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Латакия – восемь, Хама – два, Алеппо – два. Турецкой частью представительства зафиксировано два факта открытия огня в провинции Алеппо", - говорится в тексте бюллетеня.
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