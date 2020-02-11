В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению", — сказал мужчина.
По информации местных СМИ, речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет.
В конце прошлого года Конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. В результате выплаты увеличились на процент официальной инфляции, что в абсолютных цифрах составило 21 рубль.
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