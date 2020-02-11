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В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
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РИА Новости

В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль

10:52 11.02.2020 (обновлено: 12:07 11.02.2020)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги. Видеозапись опубликована в соцсети "ВКонтакте".

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению", — сказал мужчина.

По информации местных СМИ, речь идет о компенсации за проезд в общественном транспорте и услуги связи, которая не индексировалась на протяжении 12 лет.
В конце прошлого года Конституционный суд Карелии признал это нарушением и обязал власти провести индексацию. В результате выплаты увеличились на процент официальной инфляции, что в абсолютных цифрах составило 21 рубль.
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