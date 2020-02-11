В Ростове-на-Дону дольщики ЖК "Европейский" получили ключи от квартир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ключи от 77 квартир пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в ростовском жилом комплексе "Европейский", до конца года обманутым дольщикам будут переданы еще 258 квартир в этом микрорайоне, сообщает правительство региона.
Строительство дома в ЖК "Европейский" началось в 2013 году. Работы были приостановлены в 2016 году. Объект включили в реестр проблемных, а права и обязанности застройщика передали ЖСК. На завершение строительства был выделен почти 151 миллион рублей. Объект введи в эксплуатацию 31 декабря прошлого года.
"Ключи от 77 квартир в достроенном доме ЖК "Европейский" получили пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков. Еще 258 квартир в этом микрорайоне будут переданы обманутым участникам долевого строительства до конца этого года", - говорится в сообщении. Всего на достройку жилых домов в этом микрорайоне в минувшем году региональное правительство выделило 706 миллионов рублей.
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На сегодняшний день на территории 13 муниципальных образований Ростовской области расположено 119 домов, по которым застройщиками нарушены обязательства перед участниками долевого строительства. Из них 63 включены в план-график по решению проблем обманутых дольщиков. На эти цели на 2020-2021 годы в областном бюджете предусмотрено 2,3 миллиарда рублей.
"Областной закон о мерах поддержки дольщиков, который начал действовать с этого года, приносит реальные результаты. В прошлом году обеспечено жильем около 1000 обманутых дольщиков в Ростове, Шахтах, Аксае, ряде других территорий области. В этом году еще не менее тысячи человек получат долгожданное жилье", - приводятся в сообщении слова губернатора. Полностью решить проблему дольщиков в регионе, по словам Голубева, планируется до конца 2021 года.
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