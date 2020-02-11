В Ростове-на-Дону дольщики ЖК "Европейский" получили ключи от квартир

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев – РИА Новости. Губернатор Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил ключи от 77 квартир пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков в ростовском жилом комплексе "Европейский", до конца года обманутым дольщикам будут переданы еще 258 квартир в этом микрорайоне, сообщает правительство региона.

Строительство дома в ЖК "Европейский" началось в 2013 году. Работы были приостановлены в 2016 году. Объект включили в реестр проблемных, а права и обязанности застройщика передали ЖСК. На завершение строительства был выделен почти 151 миллион рублей. Объект введи в эксплуатацию 31 декабря прошлого года.

"Ключи от 77 квартир в достроенном доме ЖК "Европейский" получили пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков. Еще 258 квартир в этом микрорайоне будут переданы обманутым участникам долевого строительства до конца этого года", - говорится в сообщении. Всего на достройку жилых домов в этом микрорайоне в минувшем году региональное правительство выделило 706 миллионов рублей.

На сегодняшний день на территории 13 муниципальных образований Ростовской области расположено 119 домов, по которым застройщиками нарушены обязательства перед участниками долевого строительства. Из них 63 включены в план-график по решению проблем обманутых дольщиков. На эти цели на 2020-2021 годы в областном бюджете предусмотрено 2,3 миллиарда рублей.