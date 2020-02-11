Минтранс не получал предложений перевести расчеты гражданской авиации

РБК отмечало, что Минфин руководствуется "соображениями экономической безопасности страны". Собеседник газеты пояснял, что "если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижают риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц".

По данным газеты, в случае невозможности перевода в рубли платежей за лизинг иностранных самолетов Минфин для таких расчетов допускает оплату в евро. Но если самолет был произведен в России, то проведение лизинговых платежей возможно только в рублях. Также предлагается переводить в рубли аэропортовые тарифы и сборы за аэропортовое обслуживание для иностранных авиакомпаний (в России российские авиакомпании расплачиваются с аэропортами в рублях).