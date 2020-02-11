Минтранс не получал предложений перевести расчеты гражданской авиации

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Минтранс России не получал предложений перевести расчеты гражданской авиации в рубли, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Газета РБК в понедельник со ссылкой на источники сообщила, что Минфин РФ предложил перевести в рубли расчеты для гражданской авиации, в том числе и в рамках выплат по лизингу самолетов.
"Такие предложения нам не поступали", - сказали в пресс-службе Минтранса.
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РБК отмечало, что Минфин руководствуется "соображениями экономической безопасности страны". Собеседник газеты пояснял, что "если платежи проходят в рублях, то есть финансовая система США не задействована, такие расчеты защитят от возможной потери денежных средств (Минфин США может заблокировать расчеты в долларах), снижают риски непрохождения платежей и ввода санкций против российских юр- и физлиц".
По данным газеты, в случае невозможности перевода в рубли платежей за лизинг иностранных самолетов Минфин для таких расчетов допускает оплату в евро. Но если самолет был произведен в России, то проведение лизинговых платежей возможно только в рублях. Также предлагается переводить в рубли аэропортовые тарифы и сборы за аэропортовое обслуживание для иностранных авиакомпаний (в России российские авиакомпании расплачиваются с аэропортами в рублях).
Кроме того, рассматривается вопрос по изменению валюты роялти - платежей для иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства России, отмечало издание.