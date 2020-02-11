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В Узбекистане сайгаки впервые за пять лет попали в фотообъектив
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РИА Новости

В Узбекистане сайгаки впервые за пять лет попали в фотообъектив

10:46 11.02.2020
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© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.Сайгак
Сайгак
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Мосеийкин В.Н.
Сайгак. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Популяция из 35 сайгаков, занесенных в Красную книгу, впервые за пять лет попала в объектив фотоловушки на территории ландшафтного заказника в узбекской части плато Устюрт на северо-западе страны, сообщила во вторник пресс-служба госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) Узбекистана.
"В фотоловушки, установленные в заказнике "Сайгачий", попали более 35 особей сайгаков устюртской популяции", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за последние пять лет популяция сайгаков в Узбекистане не встречалась.
Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, требуются серьезные усилия для их сохранения, добавили в экологическом ведомстве.
В Госкомэкологии напомнили, что в 2010 году правительства Узбекистана и Казахстана подписали соглашение по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков. В рамках реализации документа на Устюрте был создан ландшафтный заказник "Сайгачий".
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Cайгак - некрупная антилопа. У самцов есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры - рога используются в традиционной китайской медицине. По данным экологов, никогда еще численность крупных млекопитающих не сокращалась так значительно, как численность сайгака в течение последних десяти лет - на 90%.
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