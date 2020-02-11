В Узбекистане сайгаки впервые за пять лет попали в фотообъектив

ТАШКЕНТ, 11 фев - РИА Новости. Популяция из 35 сайгаков, занесенных в Популяция из 35 сайгаков, занесенных в Красную книгу , впервые за пять лет попала в объектив фотоловушки на территории ландшафтного заказника в узбекской части плато Устюрт на северо-западе страны, сообщила во вторник пресс-служба госкомитета по экологии и охране окружающей среды (Госкомэкологии) Узбекистана

"В фотоловушки, установленные в заказнике "Сайгачий", попали более 35 особей сайгаков устюртской популяции", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за последние пять лет популяция сайгаков в Узбекистане не встречалась.

Сайгаки устюртской популяции находятся на грани выживания, требуются серьезные усилия для их сохранения, добавили в экологическом ведомстве.

В Госкомэкологии напомнили, что в 2010 году правительства Узбекистана и Казахстана подписали соглашение по охране, воспроизводству и устойчивому развитию поголовья сайгаков. В рамках реализации документа на Устюрте был создан ландшафтный заказник "Сайгачий".