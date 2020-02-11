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Билли Айлиш выполнила "цель жизни", спев песню для фильма о Бонде
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РИА Новости

Билли Айлиш выполнила "цель жизни", спев песню для фильма о Бонде

14:06 11.02.2020
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© AP Photo / Invision / Willy SanjuanБилли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде
Билли Айлиш на вечеринке Spotify Best New Artist в Западном Голливуде
© AP Photo / Invision / Willy Sanjuan
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Американская певица Билли Айлиш рассказала, что выполнила "цель жизни", спев главную песню для ленты "Не время умирать" о знаменитом шпионе, сообщает NME.
На церемонии вручения премии "Оскар" певица уточнила, что композиция уже "написана" и "сделана", добавив: "Это цель жизни, на самом деле".
"Просто невероятно быть частью всей этой истории. Иметь возможность записать заглавную песню к фильму, который является продолжением легендарного сериала, — это огромная честь. Джеймс Бонд — самая крутая франшиза из всех возможных. Я до сих пор в шоке", — поделилась Айлиш.
В январе Айлиш подтвердила, что записывает музыку для предстоящей картины. Она стала самой молодой певицей из всех, которые пели в фильмах об агенте 007.
Премьера "Не время умирать" в РФ состоится 9 апреля.
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КультураБилли АйлишМузыкаНовости культурыДжеймс Бонд
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