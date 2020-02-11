Iron Maiden рассказали поклонникам, уйдут ли они со сцены

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Брюс Дикинсон из британской хеви-метал-группы Iron Maiden заявил на встрече с фанатами, что группа никогда не уйдет со сцены, . Брюс Дикинсон из британской хеви-метал-группы Iron Maiden заявил на встрече с фанатами, что группа никогда не уйдет со сцены, сообщает NME.

Отвечая на вопрос одного из поклонников о том, что будет, когда нынешние члены коллектива уйдут на пенсию, Дикинсон заверил, что этого не произойдет.

"Всегда есть надежда… что музыкантов Iron Maiden будет целая куча. У нас не будет голограмм. Вы ведь понимаете о чем я? С их помощью можно сделать участников группы, которые будут выглядеть точно так же, но это будем не мы", - прокомментировал исполнитель.

"А мы тогда будем просто сидеть, развалившись, на диване, собирать роялти и не работать…. Но нет, этого не случится, мы ни за что не уйдем на пенсию", - добавил он.