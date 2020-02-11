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Аэропорт Усинска не работает вторые сутки после жесткой посадки Boeing
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РИА Новости

Аэропорт Усинска не работает вторые сутки после жесткой посадки Boeing

10:38 11.02.2020
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© Фото : ГУ МЧС России по Республике КомиСамолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
© Фото : ГУ МЧС России по Республике Коми
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Аэропорт Усинска, где в воскресенье совершил жесткую посадку Boeing-737 авиакомпании "ЮТэйр", во вторник не принимает и не отправляет рейсы из-за перекрытой самолетом полосы, сообщили РИА Новости в справочной службе аэропорта.
"Сегодня мы не работаем. Полоса перекрыта. И завтра, скорее всего, тоже. Сейчас решаем этот вопрос", - рассказали в справочной.
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
10 февраля, 22:04
После жесткой посадки в Коми заблокирован багажный отсек самолета
Пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр", летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Усинска ударился о взлетно-посадочную полосу. По данным перевозчика, у воздушного судна произошел подлом стоек шасси. На борту находились 94 пассажира и шесть членов экипажа, никто не погиб, два человека обратились в медпункт аэропорта. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности.
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Boeing 737ЮТэйрУсинскПроисшествия
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