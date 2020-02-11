Выставка "Уланова" в Бахрушинском музее будет бесплатна 13 февраля

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москвичи и гости столицы 13 февраля смогут бесплатно посетить выставку "Уланова" в честь 155-летия основателя Бахрушинского музея Алексея Бахрушина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой, открылась 18 января и продлится до 22 марта. На ней представлены драгоценности и предметы личного гардероба балерины - одежда, сумки и обувь.

"Это знаковое событие для коллектива музея. Своего рода это дань памяти и бесконечного уважения к личности Алексея Александровича Бахрушина и его делу жизни - созданию и развитию главного национального театрального музея страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора музея Дмитрия Родионова.