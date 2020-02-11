Выставка "Уланова" в Бахрушинском музее будет бесплатна 13 февраля

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москвичи и гости столицы 13 февраля смогут бесплатно посетить выставку "Уланова" в честь 155-летия основателя Бахрушинского музея Алексея Бахрушина, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Выставка, посвященная 110-летию со дня рождения балерины Галины Улановой, открылась 18 января и продлится до 22 марта. На ней представлены драгоценности и предметы личного гардероба балерины - одежда, сумки и обувь.
"Это знаковое событие для коллектива музея. Своего рода это дань памяти и бесконечного уважения к личности Алексея Александровича Бахрушина и его делу жизни - созданию и развитию главного национального театрального музея страны", - приводятся в сообщении слова гендиректора музея Дмитрия Родионова.
Добавляется, что Бахрушин был ценителем балетного искусства, поэтому часто посещал спектакли Московского императорского большого театра. Он собрал значительную коллекцию балетных туфелек, ставшую гордостью собрания музея.