Врио главы Пермского края предложил решать вопросы в его Instagram

УФА, 11 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин разместил в Instagram прежнего руководителя региона приглашение на свою страницу в соцсети для решения вопросов местных жителей.

По его словам, за последнее время Instagram доказал, что это хороший канал связи между жителями и руководителем региона.

"Сюда вы задаете вопросы, на которые получаете ответы. Считаю, что практика должна быть продолжена. Я вас приглашаю вас в свой Instagram @mahonindn. Так же вопросы, которые вы задавали предыдущему руководителю региона, получат ответы. Мы постараемся вас проинформировать о тех проблемах, которые обозначены", - заявил в соцсети Махонин.

Пользователи интернета уже воспользовались предложением Махонина.

Больше всего жители жалуются на нечищеные дороги и просят вернуть электрички между станциями Пермь 1 и Пермь 2. По словам подписчиков, из-за отсутствия правильной транспортной инфраструктуры люди опаздывают утром на работу. По их словам, единственный мост в центре города является коммунальным и перегружен в часы пик.