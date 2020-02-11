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Врио главы Пермского края предложил решать вопросы в его Instagram
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РИА Новости

Врио главы Пермского края предложил решать вопросы в его Instagram

10:34 11.02.2020
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© Фото : ФАС РоссииДмитрий Махонин
Дмитрий Махонин
© Фото : ФАС России
УФА, 11 фев – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин разместил в Instagram прежнего руководителя региона приглашение на свою страницу в соцсети для решения вопросов местных жителей.
По его словам, за последнее время Instagram доказал, что это хороший канал связи между жителями и руководителем региона.
"Сюда вы задаете вопросы, на которые получаете ответы. Считаю, что практика должна быть продолжена. Я вас приглашаю вас в свой Instagram @mahonindn. Так же вопросы, которые вы задавали предыдущему руководителю региона, получат ответы. Мы постараемся вас проинформировать о тех проблемах, которые обозначены", - заявил в соцсети Махонин.
Пользователи интернета уже воспользовались предложением Махонина.
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Больше всего жители жалуются на нечищеные дороги и просят вернуть электрички между станциями Пермь 1 и Пермь 2. По словам подписчиков, из-за отсутствия правильной транспортной инфраструктуры люди опаздывают утром на работу. По их словам, единственный мост в центре города является коммунальным и перегружен в часы пик.
Жителей Пермского края также интересует судьба зоопарка, строительство которого приостановлено из-за нарушений в проектной документации, жалуются на отсутствие рабочих мест, на очереди в детские сады и недостроенные дома.
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Дмитрий МахонинПермский крайОбщество
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