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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды
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РИА Новости

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

10:31 11.02.2020 (обновлено: 11:12 11.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПробки в Москве
Пробки в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пробки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во вторник в Москве ожидаются осложнения на дорогах из-за погодных условий, водителям рекомендуется в час пик вечером отказаться от личного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что во вторник в столице ожидаются снег и метель, по ее словам, за сутки может выпасть до 5 сантиметров снега.
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"На данный момент в городе еще держатся 6 баллов. Вечерний час пик будет сложным. Плюс днем также будет ездить уборочная техника. Рекомендуем отказаться от личного транспорта вечером", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в вечерний час пик ожидаются пробки в 7-8 баллов.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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