Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во вторник в Москве ожидаются осложнения на дорогах из-за погодных условий, водителям рекомендуется в час пик вечером отказаться от личного транспорта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что во вторник в столице ожидаются снег и метель, по ее словам, за сутки может выпасть до 5 сантиметров снега.
"На данный момент в городе еще держатся 6 баллов. Вечерний час пик будет сложным. Плюс днем также будет ездить уборочная техника. Рекомендуем отказаться от личного транспорта вечером", - сказали в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что в вечерний час пик ожидаются пробки в 7-8 баллов.