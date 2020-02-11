Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток

Синоптик заявил о смещении аномально теплой погоды в России на восток

"На данный момент в городе еще держатся 6 баллов. Вечерний час пик будет сложным. Плюс днем также будет ездить уборочная техника. Рекомендуем отказаться от личного транспорта вечером", - сказали в пресс-службе.