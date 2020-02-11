Сергей Нечаев: ущерб от санкций против России несут прежде всего немцы

Два крупных юбилея — 75-я годовщина Великой Победы и создание Организации Объединенных Наций ( ООН ) как ключевого универсального механизма обеспечения безопасности на международной арене, а также пути обеспечения стратегической стабильности, сохранение механизма контроля над вооружениями и решение острых кризисов, в том числе в Ливии, Сирии, Ираке, Иране, станут темами Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в баварской столице 14-16 февраля. Об этом, а также о других актуальных темах рассказал в интервью РИА Новости, приуроченному ко Дню дипломатического работника в России, чрезвычайный и полномочный посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев

— В феврале 2020 года в Мюнхене состоится традиционная международная конференция по вопросам политики безопасности. Какие вопросы, на ваш взгляд, необходимо обсудить в Мюнхене в первую очередь?

— Действительно, 14-16 февраля в Мюнхене пройдет очередная конференция по вопросам политики безопасности. Российскую делегацию, как и в прошлом году, возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В ее состав войдут представители отечественного внешнеполитического ведомства, российские политики и профильные эксперты. Полагаю, что в ходе публичных выступлений приоритетное внимание будет уделено двум значимым историческим событиям, юбилей которых отмечается в этом году, – 75-летие Великой Победы, освобождения Европы и мира от нацизма, а также создания ООН, ключевого универсального механизма обеспечения безопасности на международной арене. Безусловно, в фокусе внимания участников конференции будет поиск оптимальных путей обеспечения стратегической стабильности, сохранения эффективных механизмов контроля над вооружениями, решения острых кризисов. Нарастающая нестабильность современного миропорядка требует активного взаимодействия ведущих глобальных центров для выработки совместных компромиссных решений по чувствительным вопросам. В этом плане особую актуальность приобретает недавняя инициатива президента России Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов Совбеза ООН.

— Январский визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву, недавние визиты в Россию других высокопоставленных германских политиков – это свидетельства важности диалога между Москвой и Берлином? Насколько востребован этот диалог сегодня?

— В последние годы российско-германские отношения переживают, скажем прямо, не самые лучшие времена. Вследствие антироссийских подходов, взятых на вооружение западными идеологами в контексте украинских событий 2014 года, приостановлены многие важные механизмы двустороннего сотрудничества. Однако в последнее время в Западной Европе все отчетливее ощущается усталость от антироссийской риторики, а необходимость восстановления нормальных связей с Москвой приобретает все более отчетливые формы. Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и федеральный министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас уже успели в этом году посетить Россию с рабочим визитом. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров побывали в Берлине на международной конференции по Ливии. Активно и поступательно развивается сотрудничество на региональном уровне – в этом контексте стоит упомянуть недавний визит по линии руководства Москвы председателя ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, в рамках которого состоялась его аудиенция у российского лидера. Все эти события, без сомнения, являются наглядным подтверждением того, что в Германии наконец начинают осознавать безальтернативность диалога с Россией, в том числе как одного из гарантов глобальной архитектуры безопасности, без поддержки которого невозможен прогресс на конфликтных треках, будь то урегулирование кризисов в Сирии, Ливии или на Украине. Мы, в свою очередь, как недавно подчеркнул Владимир Путин, придаем большое значение выстраиванию конструктивного взаимодействия с ФРГ и настроены на совместную позитивную работу.

— В России в этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Какие мероприятия запланированы по этому поводу в Германии? Продолжают ли немцы осознавать свою историческую ответственность за развязывание самого кровавого конфликта в истории человечества?

— Наша страна заплатила страшную цену за Великую Победу, освобождение Европы и всего мира от коричневой чумы фашизма: на алтарь Победы были положены 27 миллионов жизней, не поддающиеся исчислению разрушения, горе и страдания простых людей. Наш священный долг – бережно хранить память о беспримерном подвиге советского народа, а также жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям. В этой связи хочу подчеркнуть, что Германия, вне всякого сомнения, занимает особое место в контексте празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которому в России придают огромное значение. Напомню, что на территории современной ФРГ, по имеющимся у нас данным, находятся около четырех тысяч воинских захоронений, в которых покоятся около 800 тысяч советских граждан. Высоко ценим усилия германской стороны по добросовестному уходу и поддержанию их состояния в надлежащей форме.

В этом году в Германии пройдет целый комплекс памятных мероприятий, посвященных освобождению страны от фашистского гнета. Первым знаковым событием такого рода стало проведение 31 января 2020 года в небольшом городке Кинитц торжественной церемонии возложения венков павшим советским солдатам, в котором приняло участие земельное и коммунальное руководство федеральной земли Бранденбург. Этот населенный пункт был первым (на территории современной Германии — прим. ред.) освобожден Красной армией в январе 1945 года. Впоследствии именно отсюда был начат победоносный марш-бросок на Берлин. Аналогичные мероприятия запланированы и в других германских городах, где развернулись кровопролитные баталии Великой Отечественной войны, о чем сегодня напоминают многочисленные мемориалы павшим освободителям. Посольство и генеральные консульства России в ФРГ активно вовлечены в подготовку данных мероприятий. Не оставим без внимания ни одно памятное событие на пути к Великой Победе, среди которых стоит особо упомянуть взятие Зееловских высот, встречу советских и американских войск на Эльбе и так далее. Торжества достигнут своей кульминации 8 и 9 мая, когда эпицентр празднования переместится в Берлин, где пройдут возложения венков к священным для всех нас мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, а также уже ставшая традиционной и пользующаяся огромной популярностью общественная акция "Бессмертный полк".

— Санкции ЕС против России до сих пор не отменены. Имеются ли косвенные признаки, что острая фаза кризиса в российско-германских отношениях уже позади? Есть ли у сторон стремление вернуться к нормальному рабочему диалогу?

— Прежде всего хотел бы отметить, что Россия решительно отвергает санкции как инструмент внешней политики. Мы придерживаемся однозначного мнения, что в основе честного и прозрачного международного сотрудничества и глобальной торговли должны лежать принципы свободной конкуренции. Вынуждены признать, что введенные ЕС рестрикции накладывают определенные ограничения на развитие полномасштабного российско-германского взаимодействия на экономическом треке. Существенные потери от этого несет прежде всего германская сторона. По подсчетам специалистов, на ФРГ приходится более трети убытков европейской экономики, возникших в результате введения антироссийских ограничений. По самым скромным оценкам, ежемесячно Берлин недополучает около 670 миллионов долларов США экспортных доходов.

Если же говорить про кооперацию на региональном уровне, то Россия долгое время была ключевым направлением для многих германских федеральных земель. После введения санкционного режима большинство из них, особенно восточные (земли), страдают от ограничений нашего двустороннего сотрудничества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие германские политики, видные общественные деятели и бизнесмены все чаще призывают к ликвидации антироссийского санкционного балласта. Россия, в свою очередь, всегда демонстрировала открытость и готовность к возвращению к полноценному двустороннему диалогу с Берлином в сфере экономики. Наши двери для германского бизнеса никогда не закрывались. В качестве одного из примеров приведу ставшую уже традиционной встречу президента России Владимира Путина с ведущими представителями деловых кругов Германии в декабре 2019 года, в рамках которой состоялось деятельное обсуждение перспектив нашей дальнейшей кооперации.

— Отдают ли в Берлине отчет о той роли, которую играет Москва в урегулировании мировых кризисов? Есть ли понимание о готовности ФРГ к серьезному полномасштабному взаимодействию с Россией по разрешению конфликтов в Ливии и Сирии?

— В Берлине, безусловно, воспринимают Москву как одного из ключевых игроков в урегулировании международных кризисов, в частности на Ближнем Востоке. В качестве недавнего примера, наглядно иллюстрирующего готовность Германии взаимодействовать с нами на данном направлении, является приглашение президента России Владимира Путина на международную конференцию по Ливии, которая состоялась в Берлине 19 января 2020 года. Считаем эту встречу в целом успешной. Ее итоговое коммюнике обозначило важные предпосылки для политического урегулирования конфликта. Требуется дальнейшая кропотливая работа с ливийскими противоборствующими сторонами по их возвращению за стол переговоров, поскольку судьбу своей страны должны решать сами ливийцы без навязывания каких-либо рецептов извне. Берлин выражает заинтересованность в сотрудничестве с нами и по сирийской проблематике. Россия не раз предлагала европейским партнерам активнее содействовать процессу возвращения сирийских беженцев, восстановления страны, реконструкции разрушенной в ходе войны инфраструктуры и так далее.

— Состоится ли весной в Берлине саммит в нормандском формате по украинскому урегулированию? Наблюдаете ли вы какие-либо изменения в позиции западных партнеров? Готовы ли они оказать давление на Киев в связи с реализацией политической части минских договоренностей?