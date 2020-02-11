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Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
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РИА Новости

Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас

10:27 11.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Ранее во вторник главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.
"Это ложь", - заявил Клишас.
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