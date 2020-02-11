Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию не обсуждает возможность обнуления президентских сроков в связи с планируемым внесением изменений в основной закон, заявил РИА Новости сопредседатель группы Андрей Клишас.
Ранее во вторник главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил в своем Telegram-канале, что в рабочей группе обсуждают юридическую возможность обнуления президентских сроков в связи с изменением полномочий президента.
"Это ложь", - заявил Клишас.
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