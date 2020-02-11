Политолог прокомментировал предложенный администрацией Трампа бюджет

Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложенный администрацией президента Предложенный администрацией президента США бюджет отвечает приоритетам Дональда Трампа и был предсказуем, Москва уже давно называется стратегическим соперником Вашингтона, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Ранее Белый дом распространил предложения по бюджету на 2021 финансовый год. Документ называет главными угрозами для США Китай и Россию. В связи с этим на "противодействие" РФ отводится 700 миллионов долларов. Администрация предложила сократить бюджет госдепартамента более чем на 20% в основном за счет иностранной помощи. Что касается оставшихся после сокращения расходов на помощь иностранным государствам, то, в частности, предлагается выделить 317 миллионов долларов Украине, 200 миллионов долларов Венесуэле (рост более чем в 10 раз), более шести миллиардов долларов странам Ближнего Востока. Оборонный бюджет предлагается увеличить на 2,5 миллиарда долларов, до 740,5 миллиарда долларов.

Россия и Китай как стратегические соперники – это уже сказано давно, ничего нового", - заявил Лукьянов.

Эксперт назвал бюджет "совершенно предсказуемым". "Трамп постоянно говорит о том, что Америку обирают, что Америка помогает странам, которые этого не заслуживают. Соответственно, тенденция к тому, чтобы сокращать расходы на международное содействие постоянная", - добавил он.

Что касается некоторых отдельных пунктов, то можно выделить резкий рост расходов на помощь Венесуэле . "Естественно, это будет выделяться не правительству (Николаса - ред.) Мадуро, а признанному США (Хуану - ред.) Гуаидо, который даже на послании Трампа присутствовал. Видимо, надо полагать, что Венесуэла очень задела самолюбие американского руководства и задача все-таки дожать и сменить режим остается", - заявил Лукьянов, отметив, что механизм использования и контроля за этими средствами пока вызывает вопросы.

Отведенная на помощь странам Ближнего Востока сумма, скорее всего, будет распределяться с оглядкой на отношение стран региона к инициативе Трампа по арабо-израильскому урегулированию. "Видимо, все теперь будет увязываться с планом Трампа, так называемой "сделкой века", и помощь будет выделяться прежде всего тем, кто будет ее поддерживать, как поощрение", - считает эксперт.

Прислушаются ли сенаторы и конгрессмены к рекомендациям Трампа, будет зависеть от того, насколько предложенные инициативы будут способствовать переизбранию конкретного парламентария в своем округе, считает Лукьянов.

"Бюджетный процесс в любой стране – это торг. Очень яростный торг в парламенте. В конгрессе сидят люди, у которых помимо политических взглядов – поддерживают они Трампа или не поддерживают – есть абсолютно конкретный собственный интерес. А интерес этот заключается в том, что они любое принимаемое решение соизмеряют с шансами на переизбрание в собственном округе", - пояснил эксперт.