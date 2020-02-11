Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T10:26+0300
https://ria.ru/20200211/1564531017.html
Политолог прокомментировал предложенный администрацией Трампа бюджет
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564265607_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_35c5f5d82b48ee8a56c8270c4d81a42e.jpg
РИА Новости

Политолог прокомментировал предложенный администрацией Трампа бюджет

10:26 11.02.2020
242
© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
Президент США Дональд Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране. 4 февраля 2020
© REUTERS / Joshua Roberts
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предложенный администрацией президента США бюджет отвечает приоритетам Дональда Трампа и был предсказуем, Москва уже давно называется стратегическим соперником Вашингтона, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", научный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее Белый дом распространил предложения по бюджету на 2021 финансовый год. Документ называет главными угрозами для США Китай и Россию. В связи с этим на "противодействие" РФ отводится 700 миллионов долларов. Администрация предложила сократить бюджет госдепартамента более чем на 20% в основном за счет иностранной помощи. Что касается оставшихся после сокращения расходов на помощь иностранным государствам, то, в частности, предлагается выделить 317 миллионов долларов Украине, 200 миллионов долларов Венесуэле (рост более чем в 10 раз), более шести миллиардов долларов странам Ближнего Востока. Оборонный бюджет предлагается увеличить на 2,5 миллиарда долларов, до 740,5 миллиарда долларов.
"Россия и Китай как стратегические соперники – это уже сказано давно, ничего нового", - заявил Лукьянов.
Эксперт назвал бюджет "совершенно предсказуемым". "Трамп постоянно говорит о том, что Америку обирают, что Америка помогает странам, которые этого не заслуживают. Соответственно, тенденция к тому, чтобы сокращать расходы на международное содействие постоянная", - добавил он.
Импичмент президента США Дональда Трампа
6 февраля, 10:40
Эксперт: провал импичмента увеличил шансы Трампа на переизбрание
Что касается некоторых отдельных пунктов, то можно выделить резкий рост расходов на помощь Венесуэле. "Естественно, это будет выделяться не правительству (Николаса - ред.) Мадуро, а признанному США (Хуану - ред.) Гуаидо, который даже на послании Трампа присутствовал. Видимо, надо полагать, что Венесуэла очень задела самолюбие американского руководства и задача все-таки дожать и сменить режим остается", - заявил Лукьянов, отметив, что механизм использования и контроля за этими средствами пока вызывает вопросы.
Отведенная на помощь странам Ближнего Востока сумма, скорее всего, будет распределяться с оглядкой на отношение стран региона к инициативе Трампа по арабо-израильскому урегулированию. "Видимо, все теперь будет увязываться с планом Трампа, так называемой "сделкой века", и помощь будет выделяться прежде всего тем, кто будет ее поддерживать, как поощрение", - считает эксперт.
Прислушаются ли сенаторы и конгрессмены к рекомендациям Трампа, будет зависеть от того, насколько предложенные инициативы будут способствовать переизбранию конкретного парламентария в своем округе, считает Лукьянов.
Президент США Дональд Трамп на встрече с избирателями в Орландо
20 января, 13:02
Трамп останется президентом США после 2020 года, считают эксперты
"Бюджетный процесс в любой стране – это торг. Очень яростный торг в парламенте. В конгрессе сидят люди, у которых помимо политических взглядов – поддерживают они Трампа или не поддерживают – есть абсолютно конкретный собственный интерес. А интерес этот заключается в том, что они любое принимаемое решение соизмеряют с шансами на переизбрание в собственном округе", - пояснил эксперт.
Например, конгрессмены из Флориды или другого штата, где много выходцев из Латинской Америки, скорее всего поддержат положение о выделении средств на свержение Мадуро. Аналогичные приоритеты можно найти в любом штате или округе.
100003
Обсудить 0
Дональд ТрампКитайВенесуэлаРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Сергей Рябков
Рябков: никакие программы США по сдерживанию России не сработают
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп
Посол ЛАГ в России раскритиковал объявленную Трампом "сделку века"
Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали слова Трампа о супербыстрых ракетах
Франц Клинцевич
Клинцевич обвинил Трампа в абсолютной безграмотности в военной сфере
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич приветствует своих сторонников в штате Айова
Эксперт: победитель праймериз в Айове Буттиджич вряд ли повторит успех
Министерство финансов США в Вашингтоне
Косачев: США формируют бюджет как инструмент экономической агрессии
Сергей Нечаев
Российский посол раскрыл темы Мюнхенской конференции по безопасности
Полиция в Турции
Турецкие силовики начали новую антитеррористическую операцию
Испытание термоядерного взрывного устройства в США
Обновление ядерной триады США потребует десятки лет, считает эксперт
Вертолет MH-60
Индия намерена одобрить сделку по покупке военных вертолетов в США
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
США скрывают информацию о жертвах иранской атаки, считают в КСИР
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал создать "самые мощные" ядерные силы в мире
Венесуэла
Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
Возможное обнуление президентских сроков не обсуждается, заявил Клишас
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния