Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T14:36+0300
https://ria.ru/20200211/1564530970.html
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564532627_0:0:4878:2744_1036x0_80_0_0_800cb437e83377516d9ddb47b0ca2fcd.jpg
РИА Новости

Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ

10:23 11.02.2020 (обновлено: 14:36 11.02.2020)
102774
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — сказал представитель концерна.

Он заверил, что это не может иметь негативных последствий.
"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти (объеме прокачки. — Прим. ред.) транзитом", — подчеркнул собеседник.
Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.
Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в "Белнефтехиме". В российской "Транснефти" прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
10 февраля, 20:14
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Белоруссию не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.
На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".
Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.
Седьмого февраля Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Сочи, однако о новых контрактах не договорились.
Добыча нефти
7 февраля, 08:00
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
77258191664328
Обсудить 186
БелнефтехимТранснефтьМинскБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Хохлы #2
11 февраля, 10:30
ppet.g6
3131903034
Понеслась душа в рай! Там не безразмерный объём, кстати. Что будут делать после исчерпания, откуда брать?
11 февраля, 10:27
Василий П.
189211306
Рекомендуем
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Потасовка во время заседания Верховной рады Украины
Предчувствие новой войны. Какой совет получил Зеленский от Помпео
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Польская полиция
В Польше группу россиян, украинцев и белорусов избили за русскую речь
Горящие обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
В Идлибе сбили вертолет сирийской армии
Прохожие в защитных масках на одной из улиц в Пекине
В Китае рассказали, как происходят массовые заражения коронавирусом
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"
Конвой турецкой военной техники движется в направлении города Идлиб. 10 февраля 2020
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния