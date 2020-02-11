Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ

МИНСК, 11 фев — РИА Новости. Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".

"В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории", — сказал представитель концерна.

Он заверил, что это не может иметь негативных последствий.

"Эти мероприятия касаются тех веток, которые не задействованы в транзите. То есть интересы транзита не задействованы, это не может отразиться на прокачке нефти (объеме прокачки. — Прим. ред.) транзитом", — подчеркнул собеседник.

Он добавил, что при этом используются технологии консервации участков трубопровода, которые позволяют при необходимости быстро восстановить прокачку.

Минск уведомил Москву о происходящем, заявили в "Белнефтехиме". В российской "Транснефти" прокомментировали, что ситуация пока никак не сказалась на транзите.

Сырьевые споры

Сейчас Минск покупает только российскую нефть, однако переговоры по новым контрактам идут тяжело. Основным препятствием является то, что Белоруссию не устраивает цена, а также отсутствие соглашения о компенсации потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, белорусская сторона считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для российских нефтяных компаний.

На фоне сырьевых споров президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно говорил об активном поиске альтернативных источников поставок. Так, 24 декабря он заявил, что Минск может начать получать через Польшу американскую или саудовскую нефть по реверсу по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Четырнадцатого января первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Крутой сообщил, что в качестве партнеров рассматриваются также Украина, страны Балтии, Казахстан, Азербайджан. Позже стало известно, что Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти.