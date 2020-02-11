Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы Светлана САВЧЕНКО;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена БОНДАРЕНКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.
К разговору приглашен депутат Верховной рады Украины Вадим НОВИНСКИЙ (по видеосвязи из Киева).
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
После провала импичмента у президента США Дональда Трампа развязаны руки. Теперь он установит полный контроль над Госдепартаментом и сможет более решительно действовать на международной арене. Эксперты полагают, что теперь Трамп вернется к идее "большой хорошей сделки" с Россией, которую он анонсировал еще во время своей предвыборной кампании. Если такая сделка станет на повестку, то главным пунктом будет пересмотр политики Вашингтона по отношению к Украине и другим странам постсоветского пространства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- депутат Государственной Думы Светлана САВЧЕНКО;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов Елена БОНДАРЕНКО;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир КОРНИЛОВ;
- директор Центра политического анализа Павел ДАНИЛИН.
К разговору приглашен депутат Верховной рады Украины Вадим НОВИНСКИЙ (по видеосвязи из Киева).
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
После провала импичмента у президента США Дональда Трампа развязаны руки. Теперь он установит полный контроль над Госдепартаментом и сможет более решительно действовать на международной арене. Эксперты полагают, что теперь Трамп вернется к идее "большой хорошей сделки" с Россией, которую он анонсировал еще во время своей предвыборной кампании. Если такая сделка станет на повестку, то главным пунктом будет пересмотр политики Вашингтона по отношению к Украине и другим странам постсоветского пространства.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/