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Омбудсмен рассказала, когда доставят тела погибших в Таиланде детей
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала, когда доставят тела погибших в Таиланде детей

10:22 11.02.2020 (обновлено: 13:03 11.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БеленькийСтолкновение двух катеров на Пхукете
Столкновение двух катеров на Пхукете
© РИА Новости / Евгений Беленький
ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Тела двоих детей, уроженцев Челябинска, погибших в Таиланде при столкновении двух катеров, доставят в Россию не ранее, чем через 10 дней, сообщила во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"Сейчас данные такие, что страховая компания обеспечит перевозку не раньше, чем через 10 дней. Кроме того, семье организована помощь психолога (центра) медицины катастроф МЧС", - написала она на своей странице в Facebook.

Майорова уточнила, что с дядей семьи на связи находится министерство социальных отношений региона. Дядя просит не тревожить семью, которая сейчас переживает трагедию, поясняет она. "В связи с этим я вчера не звонила родителям погибших детей. Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется…", - добавила она.
Момент столкновения двух катеров в Таиланде
10 февраля, 17:01
В посольстве рассказали о погибших в Таиланде детях из России
По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, материальная помощь семье будет оказана, ее размер зависит от того, как сработает страховая компания. "В настоящее время размер материальной помощи не определен", - пояснила она РИА Новости.
Как сообщала ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, погибшие дети – мальчик и девочка, брат и сестра, мальчика летом прошлого года перевели из челябинской школы в школу другого региона.
Как сообщалось, более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Позднее местная больница подтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет. СК РФ начал проверку по факту столкновения катеров на Пхукете, где погибли два российских ребенка.
Столкновение катеров на Пхукете
10 февраля, 18:44
Власти Челябинской области помогают семье погибших в Таиланде детей
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Столкновение туристических катеров в ТаиландеПхукет (провинция)Пхукет (остров)Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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