Омбудсмен рассказала, когда доставят тела погибших в Таиланде детей

ЧЕЛЯБИНСК, 11 фев – РИА Новости. Тела двоих детей, уроженцев Челябинска, погибших в Тела двоих детей, уроженцев Челябинска, погибших в Таиланде при столкновении двух катеров, доставят в Россию не ранее, чем через 10 дней, сообщила во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова.

"Сейчас данные такие, что страховая компания обеспечит перевозку не раньше, чем через 10 дней. Кроме того, семье организована помощь психолога (центра) медицины катастроф МЧС", - написала она на своей странице в Facebook.

Майорова уточнила, что с дядей семьи на связи находится министерство социальных отношений региона. Дядя просит не тревожить семью, которая сейчас переживает трагедию, поясняет она. "В связи с этим я вчера не звонила родителям погибших детей. Моя помощь как уполномоченного на сегодняшний день не требуется…", - добавила она.

По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, материальная помощь семье будет оказана, ее размер зависит от того, как сработает страховая компания. "В настоящее время размер материальной помощи не определен", - пояснила она РИА Новости.

Как сообщала ранее уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова, погибшие дети – мальчик и девочка, брат и сестра, мальчика летом прошлого года перевели из челябинской школы в школу другого региона.