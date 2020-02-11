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Посол ЛАГ в России раскритиковал объявленную Трампом "сделку века"
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РИА Новости

Посол ЛАГ в России раскритиковал объявленную Трампом "сделку века"

10:16 11.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объявленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" не отвечает интересам решения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер.
"После того как начался разговор о подготовке американского плана по миру на Ближнем Востоке, ожидания постепенно падали в свете шагов американской администрации, в частности, в связи с переносом американского посольства в Иерусалим, признания оккупированного города столицей Израиля и признания решения об аннексии Голанских высот", - заявил посол ЛАГ.
По его словам, этот план по своему содержанию "показал резкую перемену политики США в отношении палестино-израильского урегулирования и способа его урегулирования и представляет собой источник тревоги и сильного беспокойства в арабском мире".
"Эта перемена не отвечает интересам мира и долгосрочного и справедливого решения (конфликта – ред.)", - подчеркнул Джабер.
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"Достаточно сказать, что план в его нынешней форме и в том виде, в котором он представлен, отражает результаты переговоров и соглашения между посредником (США – ред.) и одной из сторон конфликта (Израиля – ред.)", - добавил посол ЛАГ.
Президент США Дональд Трамп 28 конце января в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима, расположенную за забором безопасности.
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Дональд ТрампЛига арабских государствСШАВ мире
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