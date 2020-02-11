Посол ЛАГ в России раскритиковал объявленную Трампом "сделку века"

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Объявленная президентом Объявленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" не отвечает интересам решения палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Джабер Хабиб Джабер.

"После того как начался разговор о подготовке американского плана по миру на Ближнем Востоке, ожидания постепенно падали в свете шагов американской администрации, в частности, в связи с переносом американского посольства в Иерусалим, признания оккупированного города столицей Израиля и признания решения об аннексии Голанских высот", - заявил посол ЛАГ.

По его словам, этот план по своему содержанию "показал резкую перемену политики США в отношении палестино-израильского урегулирования и способа его урегулирования и представляет собой источник тревоги и сильного беспокойства в арабском мире".

"Эта перемена не отвечает интересам мира и долгосрочного и справедливого решения (конфликта – ред.)", - подчеркнул Джабер.

"Достаточно сказать, что план в его нынешней форме и в том виде, в котором он представлен, отражает результаты переговоров и соглашения между посредником (США – ред.) и одной из сторон конфликта (Израиля – ред.)", - добавил посол ЛАГ.