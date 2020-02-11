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В Хубэй прибыли более 20 тысяч медиков со всего Китая
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РИА Новости

В Хубэй прибыли более 20 тысяч медиков со всего Китая

10:12 11.02.2020
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© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкВ Центральном госпитале города Ухань
В Центральном госпитале города Ухань
© РИА Новости / The Central Hospital of Wuhan
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В Центральном госпитале города Ухань. Архивное фото
ПЕКИН, 11 фев – РИА Новости. Более 20 тысяч медиков со всего Китая прибыли в провинцию Хубэй на борьбу со вспышкой пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, говорится в заявлении Госсовета КНР.
"По состоянию на данный момент, более 20 тысяч медицинских сотрудников со всей страны направлены в Ухань и во многие другие города провинции Хубэй для оказания медицинской помощи", - сказано в сообщении на сайте Госсовета.
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С 24 января в город Ухань и провинцию Хубэй из других регионов страны начали отправлять как материальную помощь, в том числе защитную одежду и маски, так и специалистов, так как местные врачи перестали справляться с большим потоком пациентов и вынуждены были работать без выходных минимум по 12 часов за смену. Только за один день - 9 февраля - в Ухань прибыли 6 тысяч медицинских работников, чтобы доставить их в Ухань из 16 других регионов страны, потребовался 41 авиарейс.
В связи с тем, что самая большая ответственность в борьбе с коронавирусом ложится именно на плечи медиков, их в стране стали называть "ангелы в белых одеждах" или "бойцы в белых халатах".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1016 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 4 тысячи, число подтвержденных случаев заражения превысило 42,6 тысячи.
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