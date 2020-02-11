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https://ria.ru/20200211/1564530403.html
В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
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РИА Новости

В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира

10:12 11.02.2020 (обновлено: 11:33 11.02.2020)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.

"Сегодня Александра работает, в частности делает сюжет о "Дальневосточной ипотеке", — сказал он, пояснив, что меры будут приняты, но это не значит, что именно к журналистке.

По его словам, в коллективе прошел разговор, беседа состоялась и с Новиковой.
Накануне широко разошлось видео, записанное во время подготовки сюжета об индексации льгот. Ведущая перечисляет суммы, которые можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд, и при этом смеется.
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Александра НовиковаВГТРКВладивостокОбщество
Популярные комментарии
А за что ее увольнять? За правду? Эти гроши это же смешно. Это не она смеется, это власти смеются над нами.
11 февраля, 10:22
DIDenis Inkognito
383602017
Власти не смеются над нами - власти на нас кладут с прибором. Тут не ведущую осуждать надо (за что?!!!), а того, кто придумал 137 рублей на путёвку - В ГОД!!! - и 400 рублей на международный транспорт. ГОДОВАЯ выплата 1500 рублей!!! иначе, кроме как издевательством, назвать это нельзя.
11 февраля, 10:25
Василий П.
2624210114
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