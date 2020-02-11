В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира

ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Журналистка ГТРК "Камчатка" Александра Новикова, рассмеявшаяся во время записи сюжета об индексации льгот для населения, продолжает работать, сообщил РИА Новости директор ГТРК Алексей Костылев.
"Сегодня Александра работает, в частности делает сюжет о "Дальневосточной ипотеке", — сказал он, пояснив, что меры будут приняты, но это не значит, что именно к журналистке.
По его словам, в коллективе прошел разговор, беседа состоялась и с Новиковой.
Накануне широко разошлось видео, записанное во время подготовки сюжета об индексации льгот. Ведущая перечисляет суммы, которые можно будет потратить на путевку в санаторий и на международный проезд, и при этом смеется.
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