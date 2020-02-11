Власти Тайваня посоветовали жителям не ездить в Гонконг и Макао

Тайваньский министр здравоохранения и благосостояния Чэнь Шичжун заявил, что во всем мире продолжается увеличение числа заразившихся пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. В том числе в Гонконге обнаружены случаи распространения вируса с неясным источником заражения. Поэтому жителям острова посоветовали без необходимости не ездить в Гонконг и Макао.

Кроме того, власти выпустили предупреждения насчет поездок в Сингапур и в Таиланд. В Сингапуре тайваньцам посоветовали принимать меры предосторожности, предусмотренные местным правительством, а в Таиланде - следовать обычным профилактическим мерам.

Тайвань с 10 февраля по 29 апреля приостановит авиасообщение с большинством городов материкового Китая. Ранее центральный эпидемический командный центр Тайваня сообщил, что из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд на остров китайцам с материка. Кроме того, всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао, поместят в карантин. Тайвань ранее также запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.