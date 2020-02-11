Власти Тайваня посоветовали жителям не ездить в Гонконг и Макао

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Власти Тайваня в связи с коронавирусом посоветовали жителям избегать поездок в Гонконг и Макао без необходимости, сообщает Центральное информационное агентство острова.
Тайваньский министр здравоохранения и благосостояния Чэнь Шичжун заявил, что во всем мире продолжается увеличение числа заразившихся пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. В том числе в Гонконге обнаружены случаи распространения вируса с неясным источником заражения. Поэтому жителям острова посоветовали без необходимости не ездить в Гонконг и Макао.
Кроме того, власти выпустили предупреждения насчет поездок в Сингапур и в Таиланд. В Сингапуре тайваньцам посоветовали принимать меры предосторожности, предусмотренные местным правительством, а в Таиланде - следовать обычным профилактическим мерам.
Тайвань с 10 февраля по 29 апреля приостановит авиасообщение с большинством городов материкового Китая. Ранее центральный эпидемический командный центр Тайваня сообщил, что из-за вспышки коронавируса с пятницы временно запретит въезд на остров китайцам с материка. Кроме того, всех, кто побывал на материке, в Гонконге или в Макао, поместят в карантин. Тайвань ранее также запретил без особого разрешения въезжать иностранцам, побывавшим на материковом Китае после 24 января.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.