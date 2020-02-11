Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T15:16+0300
https://ria.ru/20200211/1564530274.html
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137655_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_fee2b4979590b46230aed9c8a4d4aa2a.jpg
РИА Новости

В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

10:06 11.02.2020 (обновлено: 15:16 11.02.2020)
32077
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников, сообщает "Российская газета" со ссылкой на Роструд.
Поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, в этом году выпало на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24-е число.
Турист в горах
Вчера, 08:00Туризм
Пять идей для экстремальных путешествий по России
В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя продлится четыре дня — с 10 по 13 марта.
В Роструде напомнили, что 21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня на час не сокращается.
Отдыхающий на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
5 февраля, 14:37Туризм
Названы самые популярные маршруты для поездок на 23 февраля
981131515
Обсудить 7
РострудРоссияОбщество
Рекомендуем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Нурлан Муратов во время оглашения приговора в Московском городском суде
Мосгорсуд приговорил убийцу полицейского в метро к 18 годам колонии
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией РТИ
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан
Зеленский уволил Богдана с должности главы офиса президента
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Правительство выкупит Сбербанк у ЦБ по рыночной цене
Автомобиль службы Яндекс Такси
Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Россия и Китай переписывают правила. США готовятся жить в "новой эре"
Логотип КамАЗ
"КамАЗ" запатентовал электрогрузовик без кабины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния