В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях

Мужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников, сообщает " В феврале и марте россиян ждут длинные выходные из-за праздников, сообщает " Российская газета " со ссылкой на Роструд

Поскольку 23 февраля, День защитника Отечества, в этом году выпало на воскресенье, выходной переносится на понедельник, 24-е число.

В марте россияне будут отдыхать с 7 по 9 марта в связи с празднованием Международного женского дня. Рабочая неделя продлится четыре дня — с 10 по 13 марта.