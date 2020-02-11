В ДНР сообщили о восьми нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские силовики восемь раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило восемь раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили 12 мин калибром 82 миллиметра, при обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы.
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