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В МИД прокомментировали подготовку российско-белорусской интеграции
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РИА Новости

В МИД прокомментировали подготовку российско-белорусской интеграции

10:01 11.02.2020 (обновлено: 13:13 11.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство "дорожных карт" между Россией и Белоруссией согласованы, над оставшимися продолжается работа на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как отметил Руденко, в 2019 году была проделана очень большая работа по согласованию программы действий России и Белоруссии и отраслевых "дорожных карт", нацеленных на реализацию договора о Союзном государстве.
"Всего таких "карт" 31, большинство согласованы. Над остальными работа продолжается на уровне экспертов профильных министерств и ведомств двух стран. Целью этой работы является укрепление экономической стабильности и улучшение жизни граждан России и Беларуси, что позволило бы на системной основе исключать периодически возникающие проблемы в сотрудничестве двух стран", - сказал Руденко.
Власти РФ и Белоруссии к 20-летию договора о создании Союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, планировали принять программу углубления интеграции. Правительствами двух стран была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт" по развитию интеграции. Как заявил 20 декабря 2019 года по итогам переговоров президентов двух стран Максим Орешкин, занимавший тогда пост министра экономического развития РФ, финальные договоренности в части интеграции блокируют три группы вопросов - в сфере нефти, газа и налогов. Вопрос подписания программы по углублению интеграции Минском и Москвой до сих пор остается открытым.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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