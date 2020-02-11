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В Чувашии отстранили от должности девятого министра
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РИА Новости

В Чувашии отстранили от должности девятого министра

09:58 11.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПортфель чиновника
Портфель чиновника
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Портфель чиновника. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Чувашии Владимир Викторов стал девятым по счету главой министерства, освобожденным от должности врио главы Чувашии Олегом Николаевым после ухода в связи с утратой доверия предыдущего главы региона Михаила Игнатьева, сообщается на официальном портале органов власти республики.
Врио главы Чувашии Олег Николаев отправил в отставку правительство республики 31 января. В течение недели он освободил от должностей 6 министров – финансов, труда, экологии, культуры, экономического развития и транспорта. Утром 10 февраля своих должностей лишились и.о. министра юстиции и и.о. министра строительства и ЖКХ.
"Освободить Викторова Владимира Николаевича от исполнения обязанностей заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики – министра здравоохранения Чувашской Республики", - говорится в указе врио главы Чувашии, опубликованном на официальном портале органов власти республики.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения Чувашии назначен Владимир Степанов.
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Также Николаев подписал указ о назначении Александра Героева исполняющим обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии взамен освобожденного от должности Алексея Грищенко.
Распоряжением врио главы Чувашии временное исполнение обязанностей министра юстиции и имущественных отношений республики вместо отстраненной от должности Натальи Тимофеевой возложено на замминистра юстиции Игоря Михайлова "на период преобразования минюста в государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции".
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев. В соответствии с пунктом 4 статьи 75 конституции Чувашии, решение президента РФ об отрешении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабинета министров республики. Выборы главы Чувашии состоятся 13 сентября.
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ЧувашияПолитика
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