В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москву беспокоят призывы грузинской оппозиции не допустить возможного участия министра иностранных дел РФ Москву беспокоят призывы грузинской оппозиции не допустить возможного участия министра иностранных дел РФ Сергея Лавров в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае на грузинской территории, решение об уровне участия России будет приниматься российской стороной с учетом всех сопутствующих факторов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Ранее представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лавров для участия в КМСЕ в Тбилиси . Как отмечала президент Грузии Саломе Зурабишвили, Грузия готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.

"Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии", - сказал Руденко.

"Что касается уровня российского участия в министерском заседании КМСЕ, то решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.