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В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси
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РИА Новости

В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси

09:49 11.02.2020 (обновлено: 10:16 11.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москву беспокоят призывы грузинской оппозиции не допустить возможного участия министра иностранных дел РФ Сергея Лавров в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае на грузинской территории, решение об уровне участия России будет приниматься российской стороной с учетом всех сопутствующих факторов, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее представители грузинской оппозиции призвали не допустить возможный визит Лавров для участия в КМСЕ в Тбилиси. Как отмечала президент Грузии Саломе Зурабишвили, Грузия готова принять российскую делегацию, которая приедет в мае на мероприятия по линии Совета Европы.
"Нас, конечно, не могут не беспокоить подобного рода провокационные высказывания, но мы в большей степени ориентируемся на официальную позицию Тбилиси. Исходим из того, что все государства-участники Совета Европы должны выполнять свои международные обязательства. Рассчитываем, что так поступят и власти Грузии", - сказал Руденко.
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"Что касается уровня российского участия в министерском заседании КМСЕ, то решение на этот счет в Москве будет приниматься с учетом всех сопутствующих факторов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.
В Тбилиси 14-15 мая пройдет совещание комитета министров Совета Европы, российскую делегацию на таких мероприятиях традиционно представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы (СЕ) с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание Комитета министров.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
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Комитет министров иностранных дел Совета Европы (КМСЕ)Сергей ЛавровРоссияТбилисиГрузияПолитика
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