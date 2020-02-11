В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение Минска закупать нефть у других стран-поставщиков является суверенным правом Белоруссии, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Вопросы поставок в Белоруссию и транзита через ее территорию российской нефти – это один из ключевых вопросов российско-белорусского сотрудничества в энергетике. Все они решаются в конструктивном, взаимоуважительном диалоге с нашими белорусскими союзниками. По деталям можете обратиться в Минэнерго России и российские нефтяные компании-экспортеры нефти. Что касается намерения Белоруссии закупать нефть у других стран-поставщиков, то это ее суверенное право", - сказал Руденко.
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России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.