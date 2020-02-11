В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Намерение Минска закупать нефть у других стран-поставщиков является суверенным правом Намерение Минска закупать нефть у других стран-поставщиков является суверенным правом Белоруссии , заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко

"Вопросы поставок в Белоруссию и транзита через ее территорию российской нефти – это один из ключевых вопросов российско-белорусского сотрудничества в энергетике. Все они решаются в конструктивном, взаимоуважительном диалоге с нашими белорусскими союзниками. По деталям можете обратиться в Минэнерго России и российские нефтяные компании-экспортеры нефти. Что касается намерения Белоруссии закупать нефть у других стран-поставщиков, то это ее суверенное право", - сказал Руденко.

России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.