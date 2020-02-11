Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заработок водителя такси в Москве при стандартном восьмичасовом рабочем дне составляет в среднем 20–25 тысяч рублей в месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на данные экспертов лизинговой компании "Европлан".
Как подсчитали специалисты, три процента из общей выручки уходит на лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), четыре процента — на доход таксопарка, а еще восемь процентов — на возмещение стоимости взятой в лизинг машины. Кроме того, на налоги и эксплуатационные расходы приходится 23 процента, а еще четверть выручки забирает себе агрегатор.
В итоге сумма, которую работник получает на руки, составляет порядка 34 процентов от выручки.
По данным экспертов, чтобы получать доход в 74 тысячи рублей, московский таксист должен трудиться 25 дней по 12 часов (300 часов в месяц). При подобном графике, подчеркивает издание, значительно возрастает риск ДТП.
8 февраля, 05:26Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей