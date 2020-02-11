Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:26+0300
https://ria.ru/20200211/1564529624.html
Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
https://cdn25.img.ria.ru/images/156155/29/1561552944_0:0:3232:1818_1036x0_80_0_0_d93187d0134ac4d28eadeb992e7c4f30.jpg
РИА Новости

Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов

09:48 11.02.2020 (обновлено: 12:26 11.02.2020)
17877
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Заработок водителя такси в Москве при стандартном восьмичасовом рабочем дне составляет в среднем 20–25 тысяч рублей в месяц, сообщают "Известия" со ссылкой на данные экспертов лизинговой компании "Европлан".
Как подсчитали специалисты, три процента из общей выручки уходит на лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), четыре процента — на доход таксопарка, а еще восемь процентов — на возмещение стоимости взятой в лизинг машины. Кроме того, на налоги и эксплуатационные расходы приходится 23 процента, а еще четверть выручки забирает себе агрегатор.
В итоге сумма, которую работник получает на руки, составляет порядка 34 процентов от выручки.
По данным экспертов, чтобы получать доход в 74 тысячи рублей, московский таксист должен трудиться 25 дней по 12 часов (300 часов в месяц). При подобном графике, подчеркивает издание, значительно возрастает риск ДТП.
Рубли
8 февраля, 05:26
Названы вакансии с зарплатой в 800 тысяч рублей
29227415115
Обсудить 9
Общество
Рекомендуем
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией РТИ
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
глава Минэнерго РФ Александр Новак
Новак отметил мощную поддержку Европы по "Северному потоку – 2"
Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях
В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Нефтеперерабатывающий завод
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Солдаты ВСУ на линии разграничения в Донбассе
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
Кадры испытаний новейшего фрегата Адмирал Касатонов в Баренцевом море
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"
В Сочи сотрудники аэропорта разбили собачью перевозку
Аэропорт Сочи уволил грузчика, разбившего клетку с собакой
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния