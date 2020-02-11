Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов

Как подсчитали специалисты, три процента из общей выручки уходит на лизинговые платежи и страхование (каско и ОСАГО), четыре процента — на доход таксопарка, а еще восемь процентов — на возмещение стоимости взятой в лизинг машины. Кроме того, на налоги и эксплуатационные расходы приходится 23 процента, а еще четверть выручки забирает себе агрегатор.