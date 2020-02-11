Аэропорт Сочи уволил грузчика, разбившего клетку с собакой

СОЧИ, 11 фев - РИА Новости. Грузчик аэропорта Грузчик аэропорта Сочи , разбивший клетку с собакой и скрепивший ее скотчем для перелета в Москву, уволен, а владелец животного получит компенсацию, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

В воскресенье в социальных сетях Тимофей Тимофеев, пассажир авиакомпании S7, летевший из аэропорта Сочи в Москву, написал, что видел, как клетку с его собакой Фиником при погрузке на борт уронили, сломали, а после того, как сотрудники поймали пса на взлетно-посадочной полосе и посадили в сломанную перевозку, замотали ее скотчем. В таких условиях животное провело перелет. Аэропорт после этой информации пообещал компенсировать ущерб и принял кадровые меры.

"Мы провели служебную проверку... Сотрудники аэропорта постарались сделать все возможное для починки клетки на месте, чтобы обеспечить животному безопасный перелет. Работник, по чьей вине произошёл данный инцидент, больше не является сотрудником аэропорта. Международный аэропорт Сочи сожалеет о случившемся, готов возместить ущерб и предоставить дополнительное обслуживание в бизнес-зале", - сообщил представитель компании.

По его словам, повреждение клетки-переноски произошло из-за невнимательности сотрудника: двигаясь на небольшой скорости он допустил опрокидывание переноски с тягача.

Как сообщает в соцсетях владелец животного Тимофеев, авиакомпания также спустя время вышла на связь с ним и сообщила, что заявление рассматривается, о результатах необходимо узнавать по почте. Он также уточнил, что с собакой все в порядке.