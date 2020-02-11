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https://ria.ru/20200211/1564529529.html
Масочный режим распространили на весь Хабаровский край из-за ОРВИ
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РИА Новости

Масочный режим распространили на весь Хабаровский край из-за ОРВИ

09:45 11.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Масочный режим, который введен с понедельника в Хабаровске, распространен на весь Хабаровский край из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями, сообщает во вторник краевое правительство.
Ранее сообщалось, что с понедельника в Хабаровске носить маски в помещении обязаны работники транспорта, торговых центров и банков, педагоги, медики – все те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Мера введена из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В регионе на карантин закрыты 7 школ, 4 детсада, а также более 160 классов и 32 группы в отдельных школах и детсадах.
"В правительстве края прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его участники обсудили дополнительные меры профилактики, которые должны помочь защитить жителей края не только от коронавируса, но и от других простудных инфекций. Сейчас в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому санитарная служба уже рекомендовала во всех учреждениях и местах с массовым пребыванием людей использовать дезинфекционный режим и носить медицинские маски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что медицинские маски рекомендуется использовать в общественных местах, торговых центрах, кинотеатрах, в заведениях общепита, на вокзалах и в аэропортах, а также на предприятиях с большими коллективами в качестве меры профилактики. Пока эпидпорог по заболеваемости вирусными инфекциями не превышен ни в одном районе края. В Хабаровске число заболевших меньше эпидпорога на 8%.
Продажа медицинских масок
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Кроме того санитарные врачи рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию: протирать дверные ручки, поручни, перила, делать влажную уборку и проветривать помещения.
"Что касается школ, то там маски можно не носить. В школу должны приходить здоровые дети, а для этого в учреждениях есть "утренние фильтры", когда детей перед занятиями осматривает врач. Такая же схема используется в детских садах. Но при этом дезинфекционный режим в подобных учреждениях должен быть максимальным", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Роспотребнадзора края Татьяны Зайцевой.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ЗайцеваРоспотребнадзорХабаровскХабаровский крайПроисшествия
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