Масочный режим распространили на весь Хабаровский край из-за ОРВИ

ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Масочный режим, который введен с понедельника в Хабаровске, распространен на весь Масочный режим, который введен с понедельника в Хабаровске, распространен на весь Хабаровский край из-за роста заболеваемости вирусными инфекциями, сообщает во вторник краевое правительство.

Ранее сообщалось, что с понедельника в Хабаровске носить маски в помещении обязаны работники транспорта, торговых центров и банков, педагоги, медики – все те, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей. Мера введена из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В регионе на карантин закрыты 7 школ, 4 детсада, а также более 160 классов и 32 группы в отдельных школах и детсадах.

"В правительстве края прошло заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его участники обсудили дополнительные меры профилактики, которые должны помочь защитить жителей края не только от коронавируса, но и от других простудных инфекций. Сейчас в регионе отмечается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Поэтому санитарная служба уже рекомендовала во всех учреждениях и местах с массовым пребыванием людей использовать дезинфекционный режим и носить медицинские маски", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинские маски рекомендуется использовать в общественных местах, торговых центрах, кинотеатрах, в заведениях общепита, на вокзалах и в аэропортах, а также на предприятиях с большими коллективами в качестве меры профилактики. Пока эпидпорог по заболеваемости вирусными инфекциями не превышен ни в одном районе края. В Хабаровске число заболевших меньше эпидпорога на 8%.

Кроме того санитарные врачи рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию: протирать дверные ручки, поручни, перила, делать влажную уборку и проветривать помещения.