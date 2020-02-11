В России не фиксировали новых случаев заболевания коронавирусом

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по последним данным, в России не выявлено, сообщается на сайте Роспотребнадзора во вторник.
"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли. В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен в Забайкалье и Томской области у двух граждан Китая, которые госпитализированы и проходят курс лечения.