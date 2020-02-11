В России не фиксировали новых случаев заболевания коронавирусом

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. На текущий момент число заболевших в Китае превысило 40 тысяч, более тысячи человек умерли. В России, по данным Роспотребнадзора, коронавирус выявлен в Забайкалье и Томской области у двух граждан Китая, которые госпитализированы и проходят курс лечения.