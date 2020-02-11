На Украине непогода оставила почти 400 населенных пунктов без света

КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Почти 400 населенных пунктов в 11 областях Почти 400 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях", - говорится в сообщении.

В частности, в Ивано-Франковской области без света остались 93 населенных пункта, во Львовской – 75, Черниговской – 47, Полтавской – 42, Сумской – 40, Киевской – 24, Черкасской – 20, Одесской – 17, Днепропетровской – 10, Кировоградской – семь и Закарпатской – пять.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.