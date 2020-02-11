Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T09:39+0300
https://ria.ru/20200211/1564529368.html
На Украине непогода оставила почти 400 населенных пунктов без света
https://cdn21.img.ria.ru/images/92750/54/927505484_0:124:2268:1400_1036x0_80_0_0_8cf80178be61341c3bd3eea648e52c57.jpg
РИА Новости

На Украине непогода оставила почти 400 населенных пунктов без света

09:39 11.02.2020
434
© РИА Новости / Петр Задорожный / Перейти в фотобанкСильный снегопад в Западной Украине
Сильный снегопад в Западной Украине
© РИА Новости / Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
Сильный снегопад в Западной Украине. Архивное фото
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Почти 400 населенных пунктов в 11 областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В результате осложнения погодных условий (шквалистый ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи обесточены 380 населенных пунктов в 11 областях", - говорится в сообщении.
Симферопольское водохранилище
8 февраля, 11:29
В Крыму увеличились запасы в водохранилищах за счет осадков
В частности, в Ивано-Франковской области без света остались 93 населенных пункта, во Львовской – 75, Черниговской – 47, Полтавской – 42, Сумской – 40, Киевской – 24, Черкасской – 20, Одесской – 17, Днепропетровской – 10, Кировоградской – семь и Закарпатской – пять.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
По данным пресс-службы, в результате порывов ветра была частично повреждена кровля на более 100 зданий. Коммунальные службы проводят работы по ликвидации последствий непогоды.
1321301
Обсудить 0
УкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел в Москве
В МИД прокомментировали идею о "нормандском" формате с Грузией
Здание министерства иностранных дел РФ
Россия не получала предложений о встрече в "нормандском формате"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга народа
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к памятным доскам в вестибюле здания МИД в Москве по случаю Дня дипломатического работника
В МИД прокомментировали участие Лаврова в заседании КМСЕ в Тбилиси
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС
В Минске ответили на сообщения о "засекреченном инциденте" на БелАЭС
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку информации о связи учительницы со школьником
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Андрей Богдан
СМИ: глава офиса президента Украины подал заявление об отставке
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Эксперт прокомментировал планы Трампа по Венесуэле
Здание МИД России
В МИД прокомментировали желание Белоруссии купить нефть у других стран
Андрей Ермак
Эксперт рассказал о новом главе офиса президента Украины
Автомобиль службы Яндекс Такси
Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Министерство финансов США в Вашингтоне
Косачев: США формируют бюджет как инструмент экономической агрессии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
07:37Магаданского подростка обвиняют в ложном сообщении о минировании ТЦ
Лента новостейМолния