Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"

На кадрах показаны тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают судно от атак высокоточного ракетного оружия.

Планировалось, что первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.