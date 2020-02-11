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Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"
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РИА Новости

Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов"

09:31 11.02.2020 (обновлено: 10:17 11.02.2020)
12755
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
На кадрах показаны тесты корабельных систем постановки ложных целей и пассивных помех, которые защищают судно от атак высокоточного ракетного оружия.
Планировалось, что первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" передадут флоту до конца 2019 года, однако испытания не удалось завершить из-за шторма в Баренцевом море.
Российский сторожевой корабль Адмирал флота Касатонов
19 ноября 2018, 08:00
Хозяин морей. Репортаж с борта нового фрегата "Адмирал Касатонов"
3827005116
Обсудить 13
Адмирал флота Касатонов (фрегат)Баренцево мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
Популярные комментарии
cильная штука, антиштормовая. Как выше трёх баллов, сразу к пирсу и превращается в береговую батарею
11 февраля, 09:52
Valery Petrov
31710142
Отлично!!!
11 февраля, 09:54
Стас Титов
6800002
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