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МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией
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РИА Новости

МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией

09:31 11.02.2020 (обновлено: 10:16 11.02.2020)
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения каких-либо угроз для безопасности россиян, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Как напомнил Руденко, введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии является временной вынужденной мерой, на которую Москве пришлось пойти в ответ на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года во время международной конференции православия.
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"Говорить о ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - сказал Руденко.
Ранее спецпредставитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Грузия будет приветствовать возобновление прямых авиарейсов с Россией, с точки зрения безопасности туристов не существует никаких проблем.
Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
Читайте полный текст интервью с Андреем Руденко >>
Саломе Зурабишвили
25 декабря 2019, 15:55
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