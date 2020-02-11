МИД сообщил, когда можно будет говорить об авиасообщении с Грузией

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Говорить о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией можно будет после прекращения русофобской кампании Тбилиси и исчезновения каких-либо угроз для безопасности россиян, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко

Как напомнил Руденко, введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии является временной вынужденной мерой, на которую Москве пришлось пойти в ответ на грубую антироссийскую провокацию, устроенную в Тбилиси в июне 2019 года во время международной конференции православия.

"Говорить о ее отмене можно будет после того, как для этого будут созданы необходимые условия. Прежде всего, речь идет о стабилизации ситуации в Грузии, прекращении русофобской кампании и исчезновении каких-либо угроз для безопасности наших граждан", - сказал Руденко.

Ранее спецпредставитель грузинского премьера по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что Грузия будет приветствовать возобновление прямых авиарейсов с Россией, с точки зрения безопасности туристов не существует никаких проблем.

Грузино-российские отношения обострились после того, как в Тбилиси опротестовали визит российских депутатов, которые принимали участие в международной конференции православия. Столицу Грузии в июне текущего года захлестнули акции протеста. На этом фоне президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туроператорам и агентам не продавать путевки в эту страну.