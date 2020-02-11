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2020-02-11T09:28+0300
https://ria.ru/20200211/1564528949.html
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
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РИА Новости

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

09:28 11.02.2020
7904
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
В заседании участвовали операторы, эксперты и "Яндекс". Интернет-компании и операторы оценили свои затраты на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом издание пишет, что в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей. Такое обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП. Как пояснил газете представитель комиссии, подготовленные предложения будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на заседании комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, технологиям и связи
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Минкомсвязь определит перечень интернет-ресурсов с бесплатным доступом
РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента. В ведомстве сказали, что готовы подключиться к разработке "отдельного нормативного регулирования" для проекта "Доступный интернет".
Президент Владимир Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам. Ранее в послании Федеральному собранию президент предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет", первым шагом в реализации которого станет бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти по всей стране - с 1 марта 2020 года плата за трафик при переходе на эти сайты будет отменена.
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ЯндексМихаил МишустинРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссияОбщество
Популярные комментарии
Хмм, Ротелеком есть в каждой дыре, это глубокоубыточная компания которая существует за счёт бюджетных средств(да-да мы сначала платим из налогов на её содержание, а потом ещё и тарифы оплачиваем, бизнес по-русски, также и автоваз). Госкомпания которая живёт за счт государства жалуется что ей государство недодаёт?
11 февраля, 11:00
КМКостя Магомедов
2100001
А, ну да...они же такие бедные...на минималку живут...
11 февраля, 10:42
Сергей Нокс
1510000
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