Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Комиссия Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.

В заседании участвовали операторы, эксперты и "Яндекс". Интернет-компании и операторы оценили свои затраты на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам более чем в 150 миллиардов рублей в год. При этом издание пишет, что в целом доходы операторов от услуг передачи данных для населения в 2019 году составили 450 миллиардов рублей. Такое обременение операторов и интернет-компаний недопустимо, считают в РСПП. Как пояснил газете представитель комиссии, подготовленные предложения будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.

РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг при задолженности абонента. В ведомстве сказали, что готовы подключиться к разработке "отдельного нормативного регулирования" для проекта "Доступный интернет".